vor 15 Min.

Die Stadt will das Klimacamp am Augsburger Rathaus räumen lassen

Mit einem Camp am Augsburger Rathaus werben Klimaschützer für ihre Anliegen. Nun will die Stadt den Protest auflösen.

Plus Am 1. Juli haben Klimaschützer ein Camp am Augsburger Rathaus bezogen, um gegen das Kohleausstiegsgesetz zu demonstrieren. Nun sagt die Stadt: Das Camp muss weg.

Von Miriam Zissler

Am Freitagnachmittag statten Umweltreferent Reiner Erben, Norbert Stamm von der Lokalen Agenda und Hauptamtsleiter Bernhard Maurmeir den Teilnehmern des Klimacamps auf dem Fischmarkt neben dem Rathausplatz einen Besuch ab. Sie haben einen Bescheid dabei: Die Versammlungsbehörde der Stadt habe geprüft, ob die Versammlungsmerkmale für die angemeldete Versammlung der Klimaschützer noch gegeben sei. Sie kamen zum Schluss, dass das nicht der Fall sei und und somit die Versammlung nicht mehr verfassungsrechtlich geschützt sei. „Deshalb ist die Versammlung nur noch bis 18 Uhr geduldet. So lange seid ihr hier noch Gäste. Dann muss das Camp geräumt werden“, sagt Bernhard Maurmeir.

Klimacamp in Augsburg wird geräumt: Aktivisten haben kein Verständnis

Die Mitglieder des Camps reagieren verständnislos. Am 1. Juli haben sie ihr Camp bezogen. Unter den Teilnehmern befinden sich Mitglieder der Fridays-for-Future-Bewegung, Greenpeace oder Extinction Rebellion. Sie demonstrieren gegen das von der Bundesregierung am 3. Juli beschlossene Kohleausstiegsgesetz. Bereits am Donnerstag, 2. Juli, kommt es zu einer heiklen Situation. Einige Teilnehmer des Camps wollten das Rathaus so lange besetzen, bis sie mit Vertretern der CSU sprechen können. Die Teilnehmer wurden von der Polizei vors Rathaus begleitet – später entwickelte sich eine angespannte Situation, in der die Klimaschützer von der Polizei eingekesselt wurden. Beamte hatten bereits Sprühdosen mit Pfefferspray in der Hand, setzten sie aber nicht ein.

OB Eva Weber vergangene Woche im Gespräch mit Aktivisten vor dem Rathaus. Bild: kolbertpress (Archiv)

FFF-Aktivist Leon Ueberall sagte: „Die Polizei hat dann aber deeskalierend reagiert. Wir wollen auch nicht die Polizei kritisieren, sondern die Politik.“ Nun soll erneut die Polizei zum Klimacamp kommen – entweder das Camp werde freiwillig aufgelöst oder geräumt, heißt es.

Die Klimaschützer wollen wissen, warum ihr Camp nicht mehr die Versammlungsmerkmale erfüllen soll. Maurmeir: „Es gab zuletzt vor allem Workshops, aber keine Meinungskundgebung.“ Ingo Blechschmidt von Fridays for Future sieht das anders: „Das ist hier keine Freizeitveranstaltung, die geduldet wird, sondern eine Versammlung, die durch das Versammlungsschutzgesetz gesichert wird.“

Umweltreferent Erben zu Klimaschützern: "Wollen euch nicht loswerden"

Andere Teilnehmer tun ihren Unmut kund und sagen, dass das vorgeschobene Gründe seien und das man sie von der Stadt einfach loshaben wolle. Mehrfach werden die Vertreter der Stadt dazu aufgefordert, doch zu sagen, was die Teilnehmer des Camps anders machen müssten, dass sie ihre Versammlung weiter abhalten könnten. Doch auf eine Beratung wollen sich die Vertreter der Stadt nicht einlassen.

Umweltreferent Reiner Erben bittet um Verständnis: „Wir wollen euch nicht loswerden. Die Stadt setzt sich mit euren Ansichten auseinander und hört euch an. Ihr durftet zwei Mal im Umweltausschuss sprechen und habt zwei Sitze im Klimabeirat bekommen.“ Das eine schließe das andere nicht aus, entgegnen Teilnehmer. Mit dem Klimacamp wollen die Jugendliche auf anderem Weg Aufmerksamkeit erhalten und ihre Ziele erreichen: Die Stadt solle sich gegen den Beschluss der Bundesregierung positionieren. Daneben sei in Augsburg in Sachen Fahrradstadt 2020 nach Meinung der Camp-Teilnehmer „nichts passiert“. Sie sammelten deshalb in den vergangenen Tagen Unterschriften für den Radentscheid.

Agendasprecherin Maria Brandstein kritisierte, dass die Verwaltung die jungen Menschen nicht unterstützen würde: „Es ist beschämend, wenn man den jungen Menschen diese Antworten schuldig bleibt“, sagte sie. Bernhard Maurmeir entgegnete, dass kein Präzedenzfall geschaffen werden solle. „Als nächstes will die Identitäre Bewegung auch ein Camp veranstalten. Sie werden auch keine Antworten von uns erhalten.

Lesen Sie dazu auch: Klimawandel: Wie sich die Stadt Augsburg für heißere Sommer rüstet

Themen folgen