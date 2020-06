17:20 Uhr

Fall Maddie McCann: Hat der Tatverdächtige in Augsburg gelebt?

Plus Seit 13 Jahren wird das britische Mädchen Maddie McCann vermisst. Es gibt Hinweise auf eine mögliche Verbindung des Tatverdächtigen nach Augsburg.

Im Fall des britischen Mädchens Maddie McCann, das vor 13 Jahren an der portugiesischen Algarve verschwand, spielt auch Augsburg eine Rolle. Die Spur führt hier in das sogenannte Schlachthofquartier. Das historische Areal, das an die Jakobervorstadt angrenzt und auf dem früher Großvieh geschlachtet wurde, hat sich längst zu einem modernen Geschäfts- und Wohnviertel entwickelt. In den Klinkerbauten sind inzwischen Verwaltungen, Büros und Gaststätten untergebracht. Dort, wo jetzt ein Verwaltungsgebäude steht, soll nach Informationen unserer Redaktion einst der nun tatverdächtige 43-jährige Christian B. mit seinem Wohnsitz gemeldet gewesen sein - und das in der Zeit kurz nach dem Verschwinden des Mädchens.

Vermisste Maddie: Eine Spur führt ins Augsburger Schlachthofquartier

Der vorbestrafte Sexualstraftäter soll sich dort mit einem Bekannten die Wohnanschrift geteilt haben. Ob der Beschuldigte, der im Mai 2007 Maddie McCann an der Algarve entführt haben soll, tatsächlich auch zeitweise in Augsburg gelebt hat, ist derzeit nicht bekannt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Hans Christian Wolters, hält sich hierzu bedeckt. "Ich mache keine Angaben zur Identität des Mannes." Doch es gibt eine zweite Spur in dem aufsehenerregenden Fall, die nach Augsburg und in dasselbe Stadtviertel führt. Diese haben die Ermittler selbst bekannt gegeben.

Dieser Jaguar wurde von dem Tatverdächtigen im Fall Maddie McCann benutzt. Einen Tag nach der Tat wurde das Auto in Augsburg zugelassen. Bild: Bundeskriminalamt

Es geht um ein spezielles Auto, nämlich um einen dunkelroten/auberginefarbenen Jaguar XJR 6. Es ist eines der Fahrzeuge, die Christian B. zur "tatkritischen Zeit", wie es die Ermittler nennen, an der Algarve gefahren haben soll. Bei dem anderen Fahrzeug handelt es sich um einen weiß-gelben VW-Bus T3 Westfalia mit portugiesischer Zulassung. Laut Bundeskriminalamt (BKA) liegen Hinweise vor, dass der Tatverdächtige eines dieser Fahrzeuge für die Tat genutzt haben könnte. Bemerkenswert ist nun, dass die letzte bekannte Zulassung des Jaguars nach dem Tattag von der Stadt Augsburg erfolgte. Insofern sei Augsburg für die Ermittlungen schon wichtig, meint der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft Wolters.

Fall Maddie McCann: Warum wurde das Auto in Augsburg zugelassen?

Ihm zufolge stelle sich die Frage, ob das reiner Zufall war - oder jemand bewusst etwas zu verbergen hatte. Auffällig findet der Ermittler vor allem den Zeitpunkt der Zulassung in der Fuggerstadt. Das sei genau einen Tag nach dem Verschwinden von Maddie McCann an der Algarve geschehen. "Vielleicht wollte jemand, dass keiner auf die Idee kommt, das Auto könnte in Portugal gewesen sein", spekuliert Wolters. Warum wurde das Auto ausgerechnet in Augsburg zugelassen? Wurde es in der Fuggerstadt benutzt? Und wenn ja, von wem? Momentan könne er darauf keine Antworten geben, sagt der Staatsanwalt aus Niedersachsen. "Ich weiß nur, dass der Beschuldigte den Jaguar benutzt hatte. Ich kann aber nicht sagen, ob es sein eigener war."

Bei den Ermittlern selbst scheinen noch viele Fragen offen zu sein. Freilich will die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen zu diesem Zeitpunkt kein Täterwissen preisgeben. Laut Wolters musste der Jaguar bei der Zulassung jedenfalls vor Ort in Augsburg gewesen sein. Schließlich habe es 2007 noch keine Online-Ummeldung gegeben. Dass der Jaguar, der im Tatzeitraum von dem Beschuldigten in Portugal offenbar benutzt wurde, definitiv in Augsburg war, zeigt ausgerechnet ein Fahndungsbild. Das Bundeskriminalamt hat es auf seiner Internetseite veröffentlicht. Darauf ist deutlich im Hintergrund einer der charakteristischen Klinkerbauten des Schlachthofquartiers zu erkennen.

Maddie wird seit 13 Jahren vermisst. Bild: Luis Forra

Der Tatverdächtige soll auch in Augsburg wegen Drogen aufgefallen sein

Auffällig auch: Laut den Ermittlern hat Christian B. seinen Lebensunterhalt in Portugal wohl auch durch Einbrüche in Hotelanlagen und Ferienwohnungen sowie Drogenhandel bestritten. Auch in Augsburg soll er wegen Drogen aufgefallen sein. Zumindest sollen im Jahr 2008 die Augsburger Behörden gegen ihn wegen des Verdachts auf Drogendelikte ermittelt haben, wie unsere Redaktion erfuhr. Ob er deshalb auch hier verurteilt wurde, ist bisher nicht bekannt.

Hinweise nimmt das Bundeskriminalamt unter 0611/55-18444 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt.

Lesen Sie dazu auch: Die Chronologie im Fall Maddie.

