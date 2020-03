Gibt's am Hauptbahnhof doch längere Bahnsteigdächer?

Plus Im Zuge des Umbaus werden die Unterstände erneuert, allerdings in verkürzter Form. Proteste fruchteten bisher nicht. Nun zeigt sich die Bahn dialogbereit.

Viele Bahnpendler halten sie für zu kurz: Um die Länge der Dächer an den Bahnsteigen des Augsburger Hauptbahnhofs wird seit längerem diskutiert. Nun gibt es eine neue Entwicklung.

In die Diskussion über die Länge der Bahnsteigdächer am Augsburger Hauptbahnhof scheint jetzt doch noch einmal Bewegung zu kommen: Die Bahn will prüfen, ob sie angesichts einer neuen langfristigen Prognose zur Zahl der Reisenden unter Umständen nicht doch längere Bahnsteigdächer umsetzen könnte. Das geht aus einem Schreiben des bayerischen Konzernbevollmächtigten Klaus-Dieter Josel an die Augsburger SPD hervor.

Josel kündigte in dem Brief an die Abgeordneten Ulrike Bahr , Harald Güller und OB-Kandidat Dirk Wurm eine „wohlwollende Prüfung“ an, machte aber auch deutlich, dass man Auswirkungen auf die Bauzeiten, die Baukosten und die aktuellen Planungen untersuchen müsse.

Bahnsteigdächer in Augsburg: Nur noch 190 statt 280 Meter

Die künftige Länge der Bahnsteigdächer ist in Augsburg schon seit Längerem ein Diskussionspunkt. Die DB plant im Anschluss an die Tunnelbauarbeiten der Stadtwerke ab 2023 eine Modernisierung des Bahnhofs über der Erde. Dazu zählen auch neue Bahnsteigdächer , nachdem die alten Überdachungen wegen der Tunnelbauarbeiten in Abschnitten abgerissen werden müssen.

Allerdings sollen die Dächer statt bisher 280 Meter nur noch 190 Meter lang sein. Die Bahn begründet dies mit den geltenden Richtlinien, bei denen die Form der Bahnsteigüberdachung von Bahnhofskategorie und Reisendenzahl abhängig gemacht wird. Dies sei bundesweit einheitlich geregelt. In Augsburg sind es täglich um die 45.000 Fahrgäste, die den Bahnhof frequentieren.

Der neue Bahnsteig F hat nur kurze Dächer. Für die Kapelle der Stadtwerke war das zur Eröffnung kein Problem. Pendler könnten aber nass werden. Bild: Peter Fastl

Die Folge wird allerdings sein, dass bei längeren ICE-Zügen Reisende ohne Wetterschutz auf den Bahnsteigen unterwegs sein müssen. Es sei absehbar, so die SPD , dass bei schlechtem Wetter alle einsteigenden Reisenden sich an den Zugtüren drängen, die sich unter dem überdachten Bahnsteigabschnitt befinden. Dies werde auch bei den langen Nahverkehrszügen nach München zu Problemen führen, sowohl für die Reisenden als auch für den Betriebsablauf der Bahn. Einen Bahnhof mit Millionenaufwand unterirdisch an die Tram anzubinden, oben aber eine Verschlechterung für die Fahrgäste herbeizuführen, sei ein „Schildbürgerstreich“, so Harald Güller.

Beim neuen Bahnsteig F sind die Folgen nicht so gravierend

Der neu gebaute Bahnsteig F ist bereits mit dem kürzeren Dach ausgestattet, wobei sich die Auswirkungen hier eher in Grenzen halten, weil er vor allem von kürzeren Nahverkehrszügen angefahren wird. Bei den Bestandsbahnsteigen, an denen auch viel Fernverkehr und die langen Fuggerexpress-Züge abgefertigt werden, werden die Folgen in Zukunft größer sein.

Eigentlich war der Zug für längere Dächer schon abgefahren

Der Weg über die neuen Reisendenprognosen könnte es ermöglichen, dass Augsburg längere Bahnsteigdächer bekommt. Der ehemalige bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart ( CSU ) hatte zwar einen Vorstoß der Verkehrsministerkonferenz beim Bund angekündigt, um die Richtlinien zu ändern. Für Augsburg hätte dies, da die Genehmigungsverfahren für die neuen Bahnsteigdächer bereits gelaufen sind, allerdings keine Folgen mehr gehabt.

Neben der SPD machten sich zuletzt auch die Freien Wähler für längere Bahnsteigdächer stark. Oberbürgermeister Kurt Gribl ( CSU ) hatte Ende vergangenen Jahres zudem einen Vorstoß der Stadt bei der Bahn angekündigt. Dass die Stadt selbst Geld in die Hand nimmt, sei aber ausgeschlossen.

Im Zuge der Diskussionen über den Bahnhofstunnel hatte es auch Stimmen von Kritikern gegeben: Durch eine Halle seien Reisende am besten geschützt. Allerdings verwies die Bahn darauf, dass der Augsburger Bahnhof für eine Halle nicht das nötige Fahrgastaufkommen habe.

