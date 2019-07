vor 23 Min.

In Augsburg gibt es ab jetzt E-Scooter zum Ausleihen

Auch in Augsburg kann man sich jetzt E-Scooter ausleihen. Sie stehen unter anderem am Rathausplatz.

Auch in Augsburg gibt es jetzt ein Verleihservice für E-Scooter. Eine schwedische Firma hat ihre Roller in Augsburg aufgestellt.

Von Jörg Heinzle

Schon länger wurde darüber spekuliert, ob sich die Anbieter von Leih-E-Scootern nach der Freigabe der Fahrzeuge auch für Augsburg interessieren werden. Nun ist klar: Auch in Augsburg gibt es künftig ein solches Angebot. Der Sharing-Dienst Voi ließ am Freitag an mehreren Punkten in der Innenstadt seine orangefarbenen Roller aufstellen. Er ist damit der erste Anbieter in Augsburg. Auch die Stadtwerke überlegen, einen Verlieh von E-Scootern anzubieten. Allerdings befinden sich die Stadtwerke noch nicht in der konkreten Planung.

Augsburg ist nach Angaben von Voi die siebte deutsche Stadt auf der Landkarte des aus Schweden stammenden E-Moblitäts-Dienstleisters. In Europa ist Voi bereits in 30 Städten und zehn Ländern präsent und ist mit über vier Millionen Fahrten eigenen Angaben zufolge der größte europäische Anbieter. Zum Start bietet Voi an diesem Wochenende Freifahrten für eine Dauer von 30 Minuten an. Voi teilt mit, für den deutschen Mark sei ein spezielles, extrem robustes Modell entwickelt worden, das den strengen Sicherheitsbestimmungen entspreche und neben größeren Zehn-Zoll-Rädern auch mit zwei Bremsen und zusätzlichen Kontrollleuchten ausgestattet sei.

Elektrische Tretroller: Der Anbieter will zunächst die Augsburger Innenstadt abdecken

In Augsburg will der Anbieter vorerst die Innenstadt abdecken. Das Unternehmen weißt darauf hin, dass man mit den Scootern im Stadtverkehr, wenn möglich, Fahrradwege nutzen und sich auch sonst an alle Verkehrsregeln halten müsse, die auch für Fahrradfahrer gelten. Die maximale Geschwindigkeit der elektrischen Roller von Voi beträgt 20 Stundenkilometer. Eine Sprecherin appelliert auch an die Nutzer, die Fahrzeuge nach dem Ausleihen wieder ordentlich abzustellen, um weder Passanten noch andere Verkehrsteilnehmer zu verärgern und sicherzustellen, dass der nächste Nutzer seine Fahrt problemlos starten kann. Die Roller-Flotte von Voi ist mit einem GPS-Ortungssystem ausgestattete. Die Batterien werden den Angaben zufolge täglich neu geladen.

Lesen Sie auch den Kommentar: E-Scooter sind eine zusätzliche Herausforderung

Themen Folgen