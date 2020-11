vor 13 Min.

Maskenpflicht: Hinweisschilder in Augsburg lassen auf sich warten

Plus Die Stadt Augsburg hat seit Freitagabend die Gebiete ausgeweitet, in denen Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Die Bürger werden aber nur schleppend darüber informiert.

Seit Freitagabend, 21 Uhr, gilt eine verschärfte Maskenpflicht im Stadtgebiet Augsburg. Die Hinweisschilder, die an den betroffenen Straßen oder an Lech und Wertach informieren sollen, lassen allerdings auf sich warten. Offenbar hat die Stadt erst am Montag damit begonnen, sie vorzubereiten und auszuhängen. Viele Bürger wundern sich daher, warum es die Stadt mit der Einführung der verschärften Maskenpflicht gegen Ende vergangener Woche so eilig hatte.

Die Kritik an der verschärften Maskenpflicht war am Wochenende oft zu hören, am Sonntagabend hatte die Stadt diese Regel zumindest in Teilen wieder zurückgenommen. Doch obwohl seit dem Beschluss einer erweiterten Maskenpflicht am Donnerstag Tage vergangen sind, gibt es in der Stadt noch kaum Hinweistafeln dazu. Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) ließ am Montagabend mitteilen: "Die Hinweisschilder für die räumlich ausgeweitete Maskenpflicht sind beauftragt und werden bereits nach und nach montiert." Dass an Orten, wo die Maskenpflicht jetzt gilt, die Bürger noch übers Wochenende hinaus nichts mitbekommen haben, sieht Erben nicht als großes Problem: "Über den Geltungsbereich der Maskenpflicht hat die Stadt über ihre Kanäle unverzüglich nach Inkrafttreten der entsprechenden Allgemeinverfügung informiert." Verwiesen wird hier insbesondere auf den städtischen Internetauftritt und andere Kanäle in den sozialen Medien.

Referent Reiner Erben nimmt Augsburgs Bürger in die Pflicht

Erben sieht jetzt auch speziell die Bürger gefragt. "Es kommt jetzt entscheidend auch auf die Selbstverantwortung aller Bürger an, die ein wesentlicher Faktor bei der Pandemie-Bekämpfung ist." Erben, in dessen Zuständigkeitsbereich das Thema des Infektionsschutzes liegt, musste am Wochenende selbst in einem Punkt zurückrudern. Die anfangs für weite Teile von Lech und Wertach angeordnete Maskenpflicht wurde relativiert. Nun gilt sie nur noch für einige wenige Bereiche. Dazu gehört der Kuhsee.

Dem Vernehmen nach war zudem am Wochenende der politische Druck auf Erben immens gewachsen. Der breite Protest aus der Bevölkerung, die ihr Unverständnis über die Maskenpflicht an den Flüssen umgehend äußerte, blieb bei Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) nicht ungehört, heißt es. Sie drängte darauf, so ist zu hören, dass beim Verbot nachgebessert wird.

In Augsburg gibt es ein nächtliches Alkoholkonsumverbot

Neben einer verschärften Maskenpflicht gibt es zwei andere städtische Anordnungen, die über die bundes- und landesweite Regelung hinausgehen. Alle öffentlichen Einrichtungen und Geschäfte in Augsburg sind damit weiterhin verpflichtet, Händedesinfektionsmittelspender im Eingangsbereich zur Verfügung zu stellen. Es gibt zudem ein Alkoholverkaufsverbot und ein Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum. Beide Verbote gelten von 22 bis 6 Uhr im gesamten Augsburger Stadtgebiet.

