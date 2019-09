12:08 Uhr

Neuer Airbus-Auftrag rettet wohl hunderte Arbeitsplätze bei Premium Aerotec

Premium Aerotec bekommt einen großen Auftrag der Mutterfirma Airbus. Dadurch können wohl viele Arbeitsplätze in Augsburg gesichert werden.

Gute Nachricht für die Beschäftigten der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec: Für die neue Langstreckenversion der Airbus-A320-Familie - den A321 XLR - werde Premium Aerotec den hinteren Mitteltank bauen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Einzelteilfertigung soll im Frühjahr starten, und "die Montage der ersten Tanks wird ab Herbst 2020 am Standort Augsburg stattfinden". Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagte, mit dem Auftrag könne "eine signifikante Zahl der 1100 gefährdeten Jobs in Augsburg abgesichert werden".

Premium Aerotec dachte in Augsburg über den Abbau von mehr als 1000 Stellen nach

Das auf Leichtbauelemente spezialisierte Unternehmen erwägte bislang den Abbau von rund 500 Stellen. Sollte sich die Auftragslage nicht verbessern, könnten sogar bis zu 1100 der 3600 Stellen bis 2023 gestrichen werden, teilte das Unternehmen im April mit. Ursache hierfür war ein Auslastungsrückgang, unter anderem wegen der auslaufenden Herstellung des großen Airbus A380.

Gewerkschaft und Arbeitnehmervertreter forderten seither immer wieder die Gewinnung neuer Arbeitspakete. Andernfalls seien die Stellenstreichungen kaum aufzufangen. Der jetzt gewonnene Auftrag ist daher aus Sicht der IG Metall ein erster Schritt in die richtige Richtung: "Es ist auf jeden Fall ein positives Signal und eines der perspektivischen Arbeitspakete, das wir gefordert haben", so IG-Metall-Chef Michael Leppek. Premium-Aerotec-Vorstandschef Thomas Ehm sagte: "Das neue Arbeitspaket wird einen positiven Einfluss auf die Höhe der ab Ende 2020 an den Auslastungsrückgang anzupassende Mitarbeiterzahl haben." Wie viele Stellen konkret gerettet werden können, will keiner der Beteiligten vorhersagen.

Premium Aerotec hat Standortvorteil

Die Rettung aller Arbeitsplätze durch den Auftrag für die Fertigung des Mitteltanks für die neue Langstreckenversion der Airbus-A320-Familie, sieht Gewerkschafter Leppek aber nicht. "Heute ist ein guter Tag, aber wir brauchen noch mehr solcher guter Tage, um den Restrukturierungsprozess erfolgreich abschließen zu können." Deshalb hofft Leppek unter anderem darauf, dass Augsburg auch den Zuschlag für die Sektion 18/19 aus der A320-Familie erhält. "Die haben wir schon einmal gebaut und die entsprechenden Kompetenzen dafür", erklärt er. Zudem gibt der aktuell erteilte Auftrag auch aus anderem Grund Anlass zur Hoffnung: "Das Augsburger Werk hat den Zuschlag bekommen, weil wir der einzige Standort sind, der alle Voraussetzungen für diese Produktion erfüllt." Ein Fakt, der auch bei weiteren Ausschreibungen ein Plus für Augsburg sein könnte, hofft der Arbeitnehmervertreter.

Premium Aerotec hat mit 10.000 Beschäftigten in Augsburg, Bremen, Hamburg, Nordenham und Varel sowie im rumänischen Brasov im vergangen Jahr rund zwei Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Das Unternehmen entwickelt und baut aus Metall- und Kohlenstofffaserverbundstoffen Teile für sämtliche Airbus-Flugzeuge, den Eurofighter und den Militärtransporter A400M. Beim Auftrag für den neuen Tank profitiert es von seiner Erfahrung bei der Fertigung des Eurofighter-Rumpfmittelteils in Augsburg, das einen vergleichbaren Integraltank enthält.

Minister Aiwanger: Auftrag bringt Hoffnung für die Region Augsburg

Aiwanger sagte, der Auftrag "bringt wieder Hoffnung in die Region, die zuletzt immer wieder von negativen Meldungen belastet wurde". Es brauche aber weiter große Anstrengungen, um Premium Aerotec "nachhaltig wettbewerbsfähig und konkurrenzfähig für weitere Arbeitspakete zu machen". Die Staatsregierung hatte bereits ein 40 Millionen Euro schweres Forschungsprogramm für die Region beschlossen. Es soll die Nutzung von Leichtbauwerkstoffen und die Digitalisierung von Fertigungsprozessen voranbringen. (nist/lby)

