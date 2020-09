vor 16 Min.

Nicht mehr am Warnwert: Augsburgs Corona-Zahlen werden überschaubarer

Plus Augsburg verzeichnet im Durchschnitt wieder weniger Corona-Neuinfektionen. Der Warnwert ist ein gutes Stück weiter weg als in der Vorwoche. Woran liegt das?

Von Jörg Heinzle

Die Zahl der Corona-Fälle in Augsburg ist in den vergangenen Tagen weniger stark gestiegen, als von der Stadt befürchtet. Zwar gab es weitere Covid-19-Infektionen. Augsburg ist von dem sogenannten Warnwert, ab dem eine Stadt weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus prüfen muss, aber inzwischen wieder ein gutes Stück entfernt. Auch in den Krankenhäusern ist die Situation weiterhin ruhig.

Es ist nur eine Momentaufnahme, aber zumindest ist sie positiv. In der vorigen Woche hatte Augsburg den Warnwert, der in Bayern gilt, fast erreicht. Betrachtet werden dabei die Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Der Warnwert liegt bei 35, ab einem Wert von 50 gilt eine Stadt als „Hotspot“ und muss strengere Corona-Regeln erlassen. Am vergangenen Mittwoch lag der Wert in Augsburg bei 34,6. Tags darauf sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) bei einer Pressekonferenz, man rechne damit, dass der Warnwert „in den kommenden Tagen“ überschritten wird. Bisher ist das nicht passiert. Der Wert ist sogar wieder gesunken auf – Stand Mittwoch – 21,5.

Corona-Infektionen in Augsburg: Das Wetter könnte eine Rolle spielen

Der städtische Umwelt- und Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) sagt dazu auf Anfrage unserer Redaktion: „Warum genau sich die Werte stabilisiert haben und unter dem Signalwert geblieben sind, kann nicht eindeutig geklärt werden.“ Im besten Fall liege es daran, dass die Bevölkerung sich an die Corona-Regeln halte und für das Thema sensibilisiert sei. „Es können aber auch andere Umstände, wie das schlechte Wetter mit viel Regen in den letzten Tagen, gewesen sein“, so Erbens Einschätzung.

Zuletzt waren vor allem bei Reiserückkehrern Corona-Infektionen festgestellt worden. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Ländern in Ost- und Südosteuropa. Dort gibt es mehrere Länder, die derzeit als Corona-Risikogebiet eingestuft werden. Wer aus diesen Gebieten zurück nach Deutschland reist, der sich auf das Virus testen lassen.

Ist die Zahl der Reiserückkehrer wegen des baldigen Endes der Sommerferien schon wieder gesunken und werden deshalb auch weniger Corona-Infektionen festgestellt? Reiner Erben verneint. Die Anzahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten Reiserückkehrer aus Risikogebieten sei in den vergangenen Tagen gleich hoch geblieben. Erben sagt, die Stadt stelle sich dennoch darauf ein, dass der Warnwert bald noch überschritten werden könne. Unter anderem deshalb, weil nächste Woche die Schulen wieder öffnen. Zudem sei es so, dass einige wenige Infektionsherde ausreichen könnten, um die Infektionszahlen wellenartig wieder nach oben zu treiben.

Die Schulen in Augsburg bereiten sich auf das Ende der Sommerferien vor – auch mit Corona-Regeln für die Toiletten. Bild: Annette Zoepf

In den Kliniken ist die Lage weiter entspannt. Laut dem Register der deutschen Vereinigung für Notfall- und Intensivmedizin wird in Augsburg derzeit kein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt oder beatmet. Und 39 Intensivbetten sind demnach aktuell frei.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen