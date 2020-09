vor 57 Min.

Siebentischwald-Grapscher soll nun 22 Frauen belästigt haben

Die Zahl der Frauen, die im Siebentischwald in Augsburg von einem Grapscher belästigt worden sind, steigt weiter. Nun gibt es gleich zwei weitere Fälle.

Ein mutmaßlicher Serientäter belästigt und begrapscht offenbar weiterhin Frauen im Siebentischwald. Der unbekannte Mann, der Fahrradfahrerinnen, Spaziergängerinnen und Joggerinnen begrapscht und sie teilweise auch sexuell beschimpft, ist wohl immer noch unterwegs. Nun gibt es zwei weitere Fälle.

Anfang September hatte die Polizei zuletzt von 14 belästigten Frauen berichtet. Wie eine Nachfrage unserer Redaktion zuletzt ergab, war die Zahl der Opfer zwischenzeitlich auf 20 gestiegen. Der Täter verhält sich laut Polizei immer gleich. Auf einem Fahrrad nähert er sich den Frauen von hinten und fährt nach der Tat mit hoher Geschwindigkeit davon. Bislang sei der Mann weder stehen geblieben noch habe er mehr unternommen. Aufgetreten ist der Unbekannte, dessen Alter auf 25 bis 35 Jahre geschätzt wird, nachweislich das erste Mal im Juli. Die Polizei rät Frauen zur Wachsamkeit.

Grapscher im Siebentischwald: Polizei meldet zwei neue Vorfälle

Am Dienstag gab es nun den Angaben der Polizei zufolge zwei neue Fälle: Zum einen wurde gegen 15 Uhr eine Frau in der Nähe des Stempflesees im Siebentischwald belästigt. Der bislang unbekannte Täter näherte sich ihr auf dem Fahrrad von hinten, begrapschte sie und fuhr daraufhin zügig davon.

Kurz darauf, gegen 15.20 Uhr, wurde eine weitere Frau im Bereich des Siebentischwaldes belästigt. Die Frau war mit ihrem Kinderwagen auf der Ilsungstraße in Richtung Stempflesee unterwegs, als sich ihr ein Fahrradfahrer von hinten näherte, so die Polizei. Im Vorbeifahren begrapschte er sie und fuhr anschließend davon.

Sex-Täter wurde an mehreren Stellen im Siebentischwald gesehen

Der mutmaßliche Serientäter tauchte bislang zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten auf. Er belästigte Frauen in den Siebentischwald-Anlagen, im Bereich der Sportanlage Süd, im Bereich der drei und fünf Kilometer langen Laufstrecken und in der Nähe des Stempflesees. Auch in der Ilsungstraße, Haunstetter Straße, Rumplerstraße und in der Werner-von-Siemens-Straße fiel er bereits auf.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer belästigt wird, solle sofort am Tatort den Polizeinotruf 110 wählen. "Sollten Sie kein Handy bei sich haben, rufen Sie um Hilfe und machen Sie Passanten auf sich aufmerksam", so die Polizei. (jaka)

