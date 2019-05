17:50 Uhr

Wer ein Lastenrad kauft, erhält bis zu 1000 Euro

Es gibt Zuschüsse für den Klimaschutz: Ab 1. Juli übernimmt die Stadt Augsburg ein Viertel der Kosten für ein Lastenrad.

Die Stadt will den umweltschonenden Verkehr ohne Abgase fördern. Deshalb sollen Bürger, Vereine und Unternehmen, die sich ein Lastenrad anschaffen wollen, nun einen Zuschuss beantragen können. Das Förderprogramm soll ab 1. Juli laufen. Es gibt Bedingungen.

Wie im Umweltausschuss berichtet wurde, soll das neue Programm ein Volumen von 100.000 Euro haben. Förderanträge stellen können danach Gewerbebetriebe und Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Augsburg, in der Stadt ansässige Freiberufler, aber auch Vereine, Organisationen und Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Sitz und Wirkungskreis in Augsburg sowie Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften mit Hauptwohnsitz oder Grundstück in Augsburg.

Förderung von Lastenrädern: Anträge kann man beim Umweltamt stellen

Gefördert wird die Anschaffung – also Kauf und Leasing – eines Lastenrades mit 25 Prozent der Nettokosten. Bei Lastenrädern soll liegt der maximale Förderbetrag bei 750 Euro, Lastenpedelecs (mit Elektromotor) werden mit maximal 1000 Euro bezuschusst. Die Räder gibt es ab etwa 1500 Euro, mit Motor kann der Preis auf 3000 bis 5000 Euro steigen.

Anträge kann man beim städtischen Umweltamt stellen. Sie werden nach dem Datum des Eingangs bearbeitet. Der Stadt ist darüber hinaus eine möglichst effektive Nutzung der Lastenräder wichtig. Deshalb sollen Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften bevorzugt einen Zuschuss bekommen, wenn sie nachweisen, dass sie sich das Fahrzeug mit mindestens drei Personen teilen.

Die Stadt Augsburg will Schadstoffe in der Luft verringern

Pro Augsburg hatte prüfen lassen, ob eine Förderung nur dann gezahlt werden soll, wenn das Rad bei einem Händler im Stadtgebiet gekauft wird. Die Verwaltung sprach sich dagegen aus, um Bürgern freie Wahl beim Kauf zu lassen. Ziel des neuen Förderprogramms ist laut Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), Luftschadstoffe zu vermeiden und den Klimaschutz zu fördern.

Lastenräder gelten auch als leise Verkehrsmittel. Nicht zuletzt will die Stadt im Rahmen des Projekts Fahrradstadt auch den Anteil des Radverkehrs steigern und den Lieferverkehr auf der „letzten Meile“ in der Innenstadt möglichst auf Lastenräder verlagern. (eva)\u0009

