Augsburg fehlen Ärzte – die Stadt steuert auf ein großes Problem zu

Es ist absehbar, dass der Bedarf an medizinischer Versorgung in Augsburg steigen wird. Mehr als ein Viertel aller Stadtbewohnerinnen und -bewohner sind 60 Jahre oder älter, Tendenz steigend. Und natürlich ist das zunächst eine erfreuliche Nachricht: Der medizinische Fortschritt erlaubt, dass Menschen länger und besser leben. Doch es braucht auch Menschen, die diese Versorgung leisten, gerade im ambulanten Bereich. Und dort steuert die Stadt auf ein großes Problem zu.
