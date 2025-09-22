Icon Menü
Arztpraxen schließen, längere Wartezeiten und weniger Termine für Patienten – Probleme in Augsburg wachsen

Kommentar

Augsburg fehlen Ärzte – die Stadt steuert auf ein großes Problem zu

Schon jetzt haben viele Menschen in Augsburg große Probleme, einen Arzttermin zu bekommen. Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Hoffnung gibt es zumindest langfristig.
Max Kramer
Von Max Kramer
    Volle Wartezimmer sind in Augsburg schon jetzt keine Seltenheit. In den kommenden Jahren werden immer mehr Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand gehen, was längere Wartezeiten und Wege bedeuten dürfte.
    Volle Wartezimmer sind in Augsburg schon jetzt keine Seltenheit. In den kommenden Jahren werden immer mehr Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand gehen, was längere Wartezeiten und Wege bedeuten dürfte. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Es ist absehbar, dass der Bedarf an medizinischer Versorgung in Augsburg steigen wird. Mehr als ein Viertel aller Stadtbewohnerinnen und -bewohner sind 60 Jahre oder älter, Tendenz steigend. Und natürlich ist das zunächst eine erfreuliche Nachricht: Der medizinische Fortschritt erlaubt, dass Menschen länger und besser leben. Doch es braucht auch Menschen, die diese Versorgung leisten, gerade im ambulanten Bereich. Und dort steuert die Stadt auf ein großes Problem zu.

