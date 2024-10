Er rettete das Opfer: Prozess gegen Messerstecherin aus Jakoberstraße startet

Oguzhan Parlak ist etwas aufgeregt: „Es ist das erste Mal, dass ich als Zeuge in einem Prozess um versuchten Mord aussagen muss.“ Nächste Woche Donnerstag startet vor der 8. Strafkammer des Augsburger Landgerichts das Verfahren um eine blutige Tat in der Jakobervorstadt. Angeklagt ist eine junge Frau. Die zum Tatzeitpunkt 25-jährige Deutsche hatte an einem Samstagabend im Januar in einer Bar mit einem Messer auf einen Besucher eingestochen. Parlak, der sich zu dem Zeitpunkt in seinem Geschäft nebenan befand, hörte die Schreie des Opfers. Er zögerte nicht. In dem Prozess wird es vor allem um eine Frage gehen.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis