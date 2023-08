Augsburg

600 Spuren, kein Treffer: Bleibt eine Vergewaltigung ungeklärt?

Plus Mit einer groß angelegten Aktion hofft die Polizei in Augsburg, einem Vergewaltiger in Oberhausen auf die Spur zu kommen. Doch der Fall gestaltet sich offenbar schwierig.

Was an Heiligabend in Oberhausen geschah, muss für eine 27-Jährige ein Horror gewesen sein. Die Frau wollte an diesem Abend noch einen Freund besuchen, sie kam auf dem Weg dahin beim FCA-Nachwuchsleistungszentrum in der Donauwörther Straße vorbei. In der Nähe des Parkplatzes wurde sie gegen 22.45 Uhr von einem Unbekannten überfallen und vergewaltigt, wie die Polizei später berichtete. Das Opfer wehrte sich nach Angaben der Polizei massiv gegen die brutale Tat. Seither ermittelt die Kriminalpolizei mit einigem Aufwand, um den Täter zu fassen. Sie wandte sich mit einem Video an die Öffentlichkeit, das den mutmaßlichen Täter zeigen soll; man sieht einen Mann, der einen Fußweg entlangschlendert. Die Polizei hat die Bevölkerung mehrfach um Hinweise gebeten – und inzwischen hunderte Männer zu einer DNA-Probe aufgefordert.

Nach Vergewaltigung in Augsburg: Polizei sichtete Videomaterial

Doch zu einem Ermittlungserfolg führte all das nicht. Im März hatten die Ermittler mitgeteilt, man wolle von mehreren hundert Männern DNA-Proben entnehmen. Es handelt sich bei ihnen um alle Männer, deren Mobiltelefon sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Funkzelle des Tatorts befunden haben. Die Aktion dürfte einer der größten Gentests in der Augsburger Kriminalgeschichte werden; um eine solche Maßnahme in vergleichbarer Größenordnung in der Stadt zu finden, wie sie derzeit in Oberhausen durchgeführt wird, muss man länger zurückblicken: 2006 hatte die Polizei rund 300 Männer nach einer Vergewaltigung bei St. Max um einen DNA-Abgleich gebeten.

