Abbruch, Grabungen, Stahlbau: Das tut sich auf der Großbaustelle Staatstheater

200 Bauarbeiter sind im Großen Haus und im Außenbereich tätig. Anwohner müssen mit Behinderungen leben. So ist der Stand bei Kosten und Fahrplan.

An den Anblick der Großbaustelle im Zentrum Augsburgs hat man sich seit Jahren gewöhnt. Das Staatstheater Augsburg wird auf Vordermann gebracht. Dies dauert lange und kostet viel Geld. Das sogenannte Große Haus am Kennedyplatz wird saniert, im direkten Umfeld entstehen Neubauten. Laut jüngsten Angaben der Stadt ist der Einzug des Staatstheaters in die Gebäude für das Jahr 2029 geplant. Allerdings werde es dauern, bis der Spielbetrieb tatsächlich aufgenommen werden kann. Man kann davon ausgehen, dass erste Aufführungen im Herbst 2030 stattfinden. 340 Millionen Euro kostet die Theatersanierung nach jetzigem Stand, weitere Verteuerungen sind nicht ausgeschlossen. Was wird derzeit auf den Baustellen gemacht? Wir geben einen aktuellen Überblick.

Im gesamten Bereich der Baustelle, sowohl im Großen Haus als auch auf dem Gesamtareal, finden umfangreiche Bautätigkeiten statt. Von außen sind zwei Großkräne für die tätige Rohbaufirma wahrzunehmen. Man registriert zudem, wie die Baustelle mit Baumaterial angefahren wird. Frischbeton werde unter anderem angeliefert, teilt die Stadt Augsburg auf Anfrage mit.