Augsburg

vor 21 Min.

Staatstheater-Sanierung: Fertigstellung des Großen Hauses verschiebt sich etwas

Plus Die Stadt geht inzwischen von 2028 statt Ende 2027 für den Abschluss der Sanierung aus. Doch bis zur ersten Vorstellung dauert es dann noch.

Von Stefan Krog

Die Stadt geht bei der Sanierung des Theaters inzwischen davon aus, dass das Große Haus (Bauteil I) und der Erweiterungsneubau (Bauteil II) beide im Jahr 2028 fertig gestellt werden. In der Vergangenheit war als geplanter Fertigstellungstermin für das denkmalgeschützte Theatergebäude Ende 2027 genannt worden, für den benachbarten Neubau Ende 2028. Dass es beim Theatergebäude zu gewissen Verschiebungen kommen könnte, war bereits im vergangenen Sommer bekannt geworden (wir berichteten).

Wie die Stadt jetzt auf Anfrage erklärte, ist der Einzug des Staatstheaters in die beiden Gebäude für das Jahr 2029 geplant. Allerdings wird es dann wohl noch etwas dauern, bis der Spielbetrieb tatsächlich aufgenommen werden kann. Das Theater geht von einem Jahr Vorlauf aus, bis alle Einrichtungsgegenstände eingeräumt sind und die Technik soweit abgestimmt wurde, dass an reguläre Aufführungen zu denken ist. Das würde bedeuten, dass die ersten Aufführungen wohl erst im Herbst 2030 stattfinden werden - ein früherer Termin war aber auch zuletzt schon unwahrscheinlich, weil für einen geregelten Betrieb beide Bauteile fertig sein müssen. Man sei derzeit in der Abstimmung mit dem Staatstheater, so die Stadt. Zuletzt gab es Überlegungen, die Endphase der Bauarbeiten und die internen Vorbereitungen des Staatstheaters zeitlich ein Stück weit zu verschränken. Das würde einen zeitlichen Puffer schaffen, falls noch Probleme auftauchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen