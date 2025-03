AfD feiert beim Frühjahrsempfang ihr Augsburger Wahlergebnis

Die Augsburger AfD-Stadtratsfraktion hat - begleitet von einer Gegendemonstration - am Samstag im Kongress am Park ihren Frühjahrsempfang abgehalten. Fraktionsvorsitzender Raimond Scheirich, der auch in den kommenden Bundestag einziehen wird, erklärte die AfD angesichts ihres Ergebnisses von 17,5 Prozent bei den Zweitstimmen bei der Bundestagswahl vor zwei Wochen zur „Volkspartei“ in Augsburg. Man sei zweitstärkste Kraft geworden und habe - trotz des Promibonus von Claudia Roth - die Grünen hinter sich gelassen. „Die Kulisse spricht für sich“, so Scheirich zum bisher besten Ergebnis der AfD bei Wahlen in Augsburg.

