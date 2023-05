Von Alpaka bis Zwerggecko: Im Zoo sind jetzt viele Tierbabys zu sehen

Unter den zahlreichen Tiergeburten im Zoo Augsburg kann wohl jeder Besucher seinen Liebling finden. Eine Rarität sorgt für Aufsehen, nicht nur wegen ihrer Farbe.

An Pfingsten wird Zoowetter vorausgesagt. In Augsburg bereitet man sich auf den nächsten großen Besucheransturm vor. Direktorin Barbara Jantschke geht davon aus, dass die Besucherströme sich diesmal, anders als an Ostern, auf mehrere Tage verteilen werden. Zu sehen sind jetzt besonders viele Tierbabys, darunter eine echte Rarität.

Im Reptilienhaus findet man das Gehege der himmelblauen Zwerggeckos. Schon die erwachsenen Tiere sind sehr klein, wenn auch wegen ihrer leuchtenden Farbe kaum zu übersehen. Kürzlich sind winzige Jungtiere geschlüpft, jedes etwa so groß wie eine Stecknadel. Über diesen Nachwuchs ist Jantschke besonders froh. Himmelblaue Zwerggeckos seien sehr selten, weil sie in freier Natur nur in einem kleinen Gebiet in Tansania leben. In der Wildnis seien sie unmittelbar vom Aussterben bedroht. "Deshalb sind Zoos so wichtig, damit die Art in Obhut überleben kann", sagt Jantschke. Mit Nachzuchten gebe es die Möglichkeit, Zwerggeckos später einmal wieder in ihrer ursprünglichen Heimat anzusiedeln.

Alpakas im Zoo Augsburg haben ein Fohlen

Nicht alle Arten im Zoo sind so selten, aber Tierbabys gibt es gerade jede Menge - vom Alpakafohlen mit Wuschelfell bis zum putzigen Wasserschwein. "Bei den Alpakas wurde mit dem ersten Fohlen von Rosalie die nächste Geburtenrunde in diesem Jahr eingeläutet", sagt die Direktorin. Weiterer Nachwuchs sei in den kommenden Wochen zu erwarten. Auch bei den Steinböcken gibt es zwei Geburten, weitere Jungtiere sollen noch dazukommen.

So sehen die jungen Baumstreifenhörnchen im Zoo Augsburg aus. Foto: Peter Bretschneider

Relativ neu im Zoo ist eine Gruppe von Baumstreifenhörnchen. Dort wurden kürzlich die ersten kleinen Hörnchen geboren. "Vier sind es dann geworden, als wir sie zählen konnten", so die Direktorin. Ähnlich erfreulich ist die Lage bei den Nasenbären. Die beiden jungen Weibchen haben insgesamt acht Babys zur Welt gebracht. Sie sind noch blind und kuscheln sich im Nest an ihre Mütter. "Es wird noch einige Wochen, bis sie klettern", sagt Jantschke. Sie hofft, dass alle Nasenbärchen durchkommen, weil die Jungtiere sehr empfindlich sind. Das Markenzeichen der Nasenbären ist ihre ungewöhnlich lange, rüsselartige Schnauze. Damit die südamerikanischen Kleinbären im Zoo Augsburg gehalten werden dürfen, war eine Ausnahmegenehmigung nötig. In der Europäischen Union ist der Nasenbär vor einigen Jahren zu einer unerwünschten Tierart erklärt worden. Er steht auf einer EU-Liste mit fremden Tier- und Pflanzenarten, deren weitere Ausbreitung man verhindern will.

Nashorn Nero im Zoo ist jetzt Teenager

Munter unterwegs sind die drei kleinen südamerikanischen Wasserschweine. Die Capybaras sind in Augsburg unter spektakulären Umständen geboren worden. Als Nestflüchter sind sie von klein auf sehr selbstständig. Ab und zu gehen sie schon baden, so wie ihre erwachsenen Artgenossen. Capybaras gelten als die größten Nagetiere der Welt und sehen aus wie zu groß geratene Meerschweine.

Die Nasenbären-Babys im Zoo Augsburg kuscheln noch mit der Mutter. Foto: Thomas Lipp

Ein Publikumsliebling im Zoo ist Nashorn-Kind Nero. "Er ist jetzt schon ein Teenager und ein richtiger Racker", sagt Jantschke. Nero wurde im Februar geboren, seither ist er kräftig gewachsen und hat auch an Selbstbewusstsein zugelegt. Deshalb darf er nun mit der ganzen Herde aufs Afrika-Panorama, wo er soziale Kontakte mit den anderen Breitmaulnashörnern pflegen und die Natur im Freigehege entdecken kann.

Zoo macht Sumpfschildkröten für freie Wildbahn fit

Vor 18 Monaten hat der Zoo mehrere Sumpfschildkrötenbabys zur Aufzucht bekommen. Die Europäische Sumpfschildkröte war in Deutschland weit verbreitet, heute ist sie vom Aussterben bedroht. Im Zoo machte man die kleinen Schildkröten für das Leben in freier Wildbahn fit. Sie sollen in Hessen ausgewildert werden. "Der Austausch ist nun passiert, die elf bei uns gut herangewachsenen Tiere sind abgeholt worden und werden in den nächsten Tagen ausgesetzt", sagt Jantschke. Im Gegenzug wurden acht neue Babys übernommen. Zoobesucher können Sumpfschildkröten im Teich vor der Gaststätte beobachten.