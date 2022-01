Am Sonntag Raddemo durch Innenstadt und über Schleifenstraße

Plus Autofahrer müssen sich am Sonntagvormittag auf Behinderungen einstellen. Demonstriert werden soll für mehr Radwege und Tempolimits.

Die für Sonntag vom Klimacamp angekündigte Fahrraddemo wird nun doch nicht über die B17 laufen. Dafür wird die Kundgebung, mit der die Aktivistinnen und Aktivisten die Stadt an ihre Verpflichtungen aus dem Fahrradbürgerbegehren erinnern wollen, durch die Innenstadt und über die Schleifenstraße/Berliner Allee sowie Friedberger Straße führen. Das gab das Klimacamp am Samstag bekannt. Vorgesehen ist auch eine Durchfahrt des vierspurigen Theodor-Wiedemann-Tunnels auf der Schleifenstraße.