Fridays for Future feiert in Augsburg Geburtstag mit wenigen Gästen

Die FFF-Ortsgruppe gibt es seit drei Jahren. Eine Veranstaltung auf dem Rathausplatz stößt auf wenig Resonanz. Am Sonntag findet eine Kundgebung an der B17 statt.

Es gab Freitage in Augsburg, da war der Augsburger Rathausplatz komplett voll. Die Bewegung Fridays for Future mobilisierte mit ihren Veranstaltungen die Massen. Es gab zudem große Demonstrationen in der Innenstadt. Die Augsburger Ortsgruppe von Fridays for Future wurde am Freitag drei Jahre alt. Geplant war eine offiziell angemeldete Geburtstagsfeier auf dem Rathausplatz. Gekommen sind allerdings nur ganz wenige Gäste - auch zur Enttäuschung der Organisatoren.

Um 15 Uhr sollte die Feier am Freitag beginnen. Zu diesem Zeitpunkt waren es nicht einmal 20 Personen, die sich am Rand des Rathausplatzes nahezu verloren. Die Polizei, die mit einigen Streifen angerückt war, verließ wenig später das Areal. Die Mitglieder von Fridays for Future blieben unter sich, auch wenn noch ein paar weitere Geburtstagsgäste eintrafen. Die Organisatoren waren von einer größeren Resonanz ausgegangen. "Corona spielt sicherlich eine Rolle", sagte ein Sprecher. Man habe womöglich auch zu wenig für die Veranstaltung geworben.

Klimacamp und Stadt wieder vor Gericht

Im Vorfeld der Bundestagswahl im September waren mehrere tausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei einem Demonstrationszug in Augsburg dabei gewesen. Eine weitere Kundgebung ist für den kommenden Sonntag geplant. Am Freitag war aber noch unklar, in welcher Form. Das Klimacamp wollte am Sonntag ab 8 Uhr ein Transparent zwischen zwei Kletterern spannen, die sich von einer Brücke über der B17 ein Stück weit über den laufenden Verkehr abseilen. Damit wolle man ein Zeichen setzen für eine Mobilitätswende und den Stopp von Straßenbau, so das Klimacamp. Es sei sichergestellt, dass Autofahrer und -fahrerinnen nicht zu Schaden kommen. Die Stadt als Versammlungsbehörde plante aus Sicherheitsgründen wohl zunächst eine Sperrung der B17 während der Demo, verbot die Versammlung dann aber ganz. Das Klimacamp reichte dagegen Eilklage beim Verwaltungsgericht ein. Eine Entscheidung lag bis Freitagnachmittag nicht vor. Falls es zu keiner Aufhebung des Verbots komme, werde es am Sonntag um 10 Uhr eine Fahrraddemo über die B17 geben, kündigte das Klimacamp an. Derartige Radfahrten, die zu einer kurzen Vollsperrung führen, gab es im vergangenen Jahr zweimal. Die Stadt hatte die erste Demo noch verboten, wurde vom Verwaltungsgericht in einer Eilentscheidung aber zurückgepfiffen.