Augsburg

vor 19 Min.

Die Stadt plant, wie der Verkehr künftig fließt – und Bürger sollen mitreden

Plus Die Stadt wird kommendes Jahr ihr zentrales Papier zur Verkehrsplanung auf den aktuellen Stand bringen. Die Bürger sollen mitreden, die grundsätzliche Richtung ist aber klar.

Von Stefan Krog

Die Stadt will im Lauf des kommenden Jahres ihren 20 Jahre alten Gesamtverkehrsplan, der das Grundgerüst aller Mobilitätsplanungen bildet, neu erarbeiten. Das Strategiepapier wird - abhängig davon, ob der Stadtrat eine Fortschreibung von aktuellen Trends oder eine klare Mobilitätswende wünscht - die Handlungsanweisung für Mobilitätsprojekte in den kommenden 15 Jahren sein. Aktuell, so Tiefbauamtsleiter Gunther Höhnberg, werde von den beauftragten Firmen vorhandenes Zahlenmaterial zum Verkehrsgeschehen in Augsburg ausgewertet. Kommendes Jahr soll es eine breite Bürgerbeteiligung und in einem Jahr konkrete Vorschläge geben. Voraussichtlich 2023 dürfte die Verkehrsplanung dann endgültig vorliegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen