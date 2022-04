Augsburg

17:55 Uhr

Angriff in Asylunterkunft: Die neue Waffe der Polizei half wohl nicht

In der Asylunterkunft in der Augsburger Zusamstraße kam es am Dienstag zu einem Großeinsatz der Polizei. Wie oft auf den Angreifer geschossen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Plus Der Einsatz in einer Augsburger Asylunterkunft endete mit einem verletzten Angreifer. Die Polizei hatte auf ihn geschossen. Zuvor hatte sie zum ersten Mal eine neue Waffe eingesetzt.

Von Ina Marks

Die Einsatzkräfte wussten sich in dem kurzen Augenblick offenbar nicht mehr anders zu helfen. Als der 22-Jährige laut Polizei mit einem Messer auf die Beamten losging, wurde auf ihn geschossen. Der Vorfall am Dienstagnachmittag in einer Asylunterkunft im Lechhauser Industriegebiet hat, wie berichtet, für Aufsehen gesorgt. Der Angreifer kam verletzt ins Krankenhaus. Bevor es zum Schusswaffengebrauch gegen ihn kam, hatten die Beamten wohl versucht, den Ostafrikaner mit einer Waffe zu stoppen, die von der Augsburger Polizei das erste Mal eingesetzt wurde.

