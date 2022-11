Augsburg

Parken und Verkehr: Das bewegte die Augsburger auf der Bürgerversammlung

Im Kolpingsaal wurde am Mittwochabend bis 23 Uhr über Anträge von Bürgern und Bürgerinnen abstimmt. Oberbürgermeisterin Eva Weber leitete die Versammlung.

Plus Mehrere Hundert Bürger diskutierten am Mittwochabend mit Augsburgs Stadtregierung. Ein Thema bewegte die Menschen dabei am meisten.

Auf der jährlichen Bürgerversammlung der Stadt haben am Mittwochabend mehrere Hundert Bürger und Bürgerinnen rund fünf Stunden mit der Stadtregierung über ihre Anliegen diskutiert. Im Mittelpunkt stand das Thema Verkehr. Die Veranstaltung verlief weit harmonischer als vor einem Jahr, als die Stadtregierung um Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) unter anderem aus dem Klimacamp heraus mit einer Vielzahl von Anträgen zum Thema Klimaschutz und Verkehrswende konfrontiert war und am Ende ein harscher Ton zwischen Antragsstellern und Stadtregierung herrschte. Auch diesmal spielte die Mobilitätswende eine große Rolle, allerdings ohne die scharfen Untertöne vom vergangenen Jahr.

