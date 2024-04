Augsburg

Auch Tränen fließen: Wie Beschäftigte und Kunden das Karstadt-Aus erleben

Plus Die Nachricht, dass die Augsburger Filiale von Galeria Karstadt geschlossen werden soll, schlägt ein wie eine Bombe. Kunden und Mitarbeiter sind schockiert.

Von Fridtjof Atterdal

Als gegen halb zehn die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hinterausgang vor die Tür treten, haben einige von ihnen feuchte Augen. "Ich bin noch total geschockt und möchte bitte jetzt nicht reden", wehrt eine Frau jede Frage ab. Die Fassungslosigkeit ist groß – die Nachricht, dass die Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden soll, schlug an diesem Samstagvormittag ein wie eine Bombe. "Wir sind bis heute früh der Überzeugung gewesen, Augsburg ist sicher", sagt Haustechniker Alfonso De Luca. Seit neun Jahren hält er in dem Warenhaus die Technik in Schuss, zunächst mit einem Kollegen, seit einigen Monaten nur noch allein. Dass seine Arbeit hier so enden würde, hätte er sich nicht träumen lassen, sagt er.

Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof soll geschlossen werden

Auch die Geschäftsleitung habe die schlechte Botschaft an diesem Tag erst eine halbe Stunde vor der Mitarbeiterversammlung bekommen, berichtet De Luca. Immerhin: Ganz im Stich würden die Mitarbeiter nicht gelassen. "Es wurde uns versprochen, dass wir bei der Jobsuche Unterstützung kriegen", sagt er.

