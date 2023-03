Augsburg befreit sich langsam vom liegen gebliebenen Müll

Wegen des Streiks kam die Müllabfuhr nicht. Augsburger, die teils schwer verärgert waren, dürfen daher ausnahmsweise Restmüll an städtischen Wertstoffhöfen abgeben.

Die Streiks im öffentlichen Dienst haben die Müllentsorgung im Stadtgebiet Augsburg getroffen. Weil die Müllabfuhr nicht kam, wurden Tonnen und Container teils wochenlang nicht geleert. Nicht abgeholte Müllsäcke verschandelten zudem das Stadtbild. Die Beschäftigten des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) sind mittlerweile dabei, die Altlasten abzuarbeiten. Ausnahmsweise darf Restmüll sogar an Wertstoffhöfen abgegeben werden. Der AWS zog am Dienstag eine Bilanz. "Es dauert sicherlich noch eine Weile, bis der Rückstand der vergangenen Streiktage aufgearbeitet ist", heißt es. Als Zeitfenster war zuletzt Ostern genannt worden. Der AWS bestätigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger über den lange liegen gebliebenen Müll beschwert hätten.

Müll auf den Straßen: Bürger haben sich beim AWS Augsburg beschwert

"Wir nehmen einen gewissen Unmut von den Bürgerinnen und Bürgern wahr. Der Unmut ist verständlich, allerdings lässt sich dies meist im Gespräch klären", teilt der AWS mit. Es sei Wesen und Zweck eines Arbeitskampfes, durch Streikmaßnahmen die von den Bürgerinnen und Bürgern gewohnten, ansonsten in aller Regel weitgehend reibungslos erbrachten Leistungen zu stören. Auch die internen Abläufe beim AWS seien beeinträchtigt.

So sah es in dieser Woche in der Heilig-Kreuz-Straße aus. Foto: Silvio Wyszengrad

Laut AWS gibt es momentan keine Stadtviertel, die jetzt noch besonders darunter leiden, dass Müll nicht abgeholt wurde. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Verschmutzungen im ganzen Stadtgebiet zu beseitigen. Zumindest hat der bundesweite Verkehrs-Streik die Abläufe bei der Augsburger Müllabfuhr nicht beeinflusst. Es hätten alle Beschäftigten den Dienst am Montag angetreten. Auch habe es trotz des erhöhten Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet keine Einschränkungen gegeben.

In den zurückliegenden Tagen haben Bürger ihren Restmüll auch in den städtischen Wertstoffhöfen abgegeben. Der Müll muss in Säcken verpackt sein. Der Andrang sei allerdings geringer, als man gedacht habe: "Die vom Betrieb bereitgestellten Kapazitäten wurden bislang nicht ausgeschöpft." Wie viel Restmüll in den Wertstoffhöfen abgegeben wurde, lasse sich nicht beziffern.

Neue Abholtermine: So läuft es jetzt mit dem Sperrmüll in Augsburg

Beim Sperrmüll wurden wegen des Streiks Abholtermine individuell verschoben. Man habe sich mit den Bürgerinnen und Bürgern auf Ersatztermine verständigt. "Alle anderen, nicht vom Streik betroffenen Sperrmüll- und Grüngutabholtermine erfolgen nach wie vor regulär", informiert der AWS.

