Augsburg

vor 47 Min.

Mann stirbt nach Wohnungsbrand in der Silvesternacht

Bei einem Wohnungsbrand in der Morellstraße ist in der Silvesternacht ein 67-jähriger Mann gestorben..

Plus Das Feuer brach in einer Erdgeschosswohnung aus. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Für die Rettungskräfte war es ein Großeinsatz in der Morellstraße.

Von Michael Hörmann

Bei einem Wohnungsbrand in Augsburg ist ein 67-jähriger Mann in der Silvesternacht gestorben. Das Feuer war in einer Erdgeschosswohnung in der Morellstraße ausgebrochen. Der Bewohner wurde mit sehr schweren Verletzungen von den Rettungskräften aus der total verqualmten Wohnung gerettet. Für den Mann, der offenbar bewusstlos war, bestand zu diesem Zeitpunkt bereits Lebensgefahr. Zunächst wurde der 67-Jährige ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Noch in der Nacht wurde der Schwerverletzte mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik geflogen, die auf Brandverletzungen spezialisiert ist. Die Ärztinnen und Ärzte konnten das Leben des Mannes nicht retten. Er starb am Neujahrsmorgen, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion bestätigte.

