Augsburg

vor 31 Min.

Damit ein Feuer nicht in einer Katastrophe endet

Eine beeindruckende Simulation ist in der Feuerwehrerlebniswelt zu bestaunen. Es wird unerträglich heiß, wenn eine Feuerwalze über ihre Köpfe hinwegrollt. Dann darf im Ernstfall bloß nicht die Tür geöffnet werden, was die Flammen mit Sauerstoff versorgen würde.

Plus Beim Rauchmeldertag betonen Experten die Bedeutung des Geräts, das Alarm schlägt und Leben rettet. Zu wie vielen Einsätzen die Augsburger Feuerwehr jedes Jahr ausrückt.

Von Silvia Kämpf

Ein vom Winde verwehter Vorhang fängt in einer Kerze Feuer oder ein Essensrest beginnt in einem Topf auf der noch angeschalteten Herdplatte zu kokeln. Wer dann über keinen Rauchmelder verfügt, kommt schnell in eine lebensbedrohliche Situation. Wie die Experten in der Feuerwehrerlebniswelt auf dem Martinigelände im Textilviertel zum bundesweiten Rauchmeldertag eindringlich betonen, hängt ein Überleben von nur "120 Sekunden" ab. Im Brandfall bleiben genau zwei Minuten, um sich und die Familie in Sicherheit zu bringen. Denn: Bereits drei Atemzüge können laut Wilhelm Deml, Brandmeister und Fachberater für Rauchwarnmelder, zur Bewusstlosigkeit führen, um die zehn Atemzüge schon zum Tod.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen