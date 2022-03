Augsburg

06:00 Uhr

Augsburg sucht Rettungsschwimmer für die anstehende Freibadsaison

Plus Der Mangel an Rettungsschwimmern in den städtischen Freibädern ist hoch. Welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und wie der Alltag der Helfer in der Sommersaison aussieht.

Von Katharina Funkner

Noch ist es viel zu kalt, um draußen zu schwimmen. Aber die Freibadsaison wird in Augsburg kommen. Damit die Badegäste sicher sein können, sucht die Stadt Augsburg derzeit ausgebildetes Personal. Für das Familienbad, das Fribbe, das Bärenkeller Bad und das Freibad Lechhausen werden Rettungsschwimmer für die Freibadsaison benötigt. Wahrscheinlich geht die Saison Ende April oder Anfang Mai los. Sie dauert dann bis Ende September.

