Augsburger Prozess um ersticktes Baby wird neu aufgerollt

Plus Nachdem eine junge Augsburgerin wegen Totschlags an ihrem Baby verurteilt worden war, hatte ihr Anwalt erfolgreich Revision eingelegt. Nun startet der Prozess erneut.

Der Prozess um eine junge Mutter aus Augsburg, die wegen Totschlags an ihrem Baby verurteilt worden war, wird seit diesem Montag vor der 1. Strafkammer des Landgerichts in Teilen neu aufgerollt. Ihr Verteidiger Moritz Bode hatte nach dem Urteil im November 2021 Revision eingelegt und vor dem Bundesgerichtshof damit einen Teil-Erfolg erzielt.