Augsburg

09:52 Uhr

Augsburger Puppenkiste ist wieder offen – doch die Zwangspause hat Folgen

Plus Nach einer langen Schließung wegen Corona zeigt die Augsburger Puppenkiste am Freitag ein Premierenstück. Das Theater hat mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Von Ina Marks

Wenigstens habe Dornröschen eine Zeit lang im Schlaflabor beobachtet und erforscht werden können, warum sie so gut schläft, sagt Klaus Marschall. Der Chef der Augsburger Puppenkiste hat nach der langen pandemiebedingten Schließung des berühmten Marionettentheaters zumindest seinen Humor nicht verloren. Dafür ist ihm in den letzten Monaten etwas anderes abhanden gekommen. Doch dazu gleich mehr. Die Augsburger Puppenkiste startet am Freitag ihren Spielbetrieb mit einer Premiere - und mit zwei neuen Figuren, die derzeit fast täglich in den Schlagzeilen stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen