Aus für die Sommernächte: Welche Alternativen 2022 in Augsburg bleiben

Plus Corona macht den Augsburger Sommernächten 2022 erneut einen Strich durch die Rechnung. Es gibt aber alternative Konzepte. Im Mittelpunkt: die Gastronomie.

Von Michael Hörmann

Es ist eine Veranstaltung, die in früheren Jahren stets der Höhepunkt im Festkalender der Stadt Augsburg gewesen ist - zumindest, was die Zahl der Besucherinnen und Besucher anbelangt. Zu den Augsburger Sommernächten, dem zuletzt größten Stadtfest in Bayern, kamen an drei Veranstaltungstagen stets mehr als 100.000 Gäste. In der Innenstadt herrschte Gedränge. Unter Corona-Bedingungen ließ sich das Stadtfest in den Jahren 2020 und 2021 jedoch nicht stemmen. Auch für 2022 kommt nun das frühzeitige Aus. Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, sagt gegenüber unserer Redaktion, dass die Sommernächte aufgrund fehlender Planungssicherheit frühzeitig abgeblasen seien. Stattdessen entwickle man neben den bekannten Veranstaltungen neue Konzepte. Dabei spielt die Gastronomie eine wichtige Rolle.

