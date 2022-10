Augsburg

vor 9 Min.

Weniger Parkplätze für mehr Bäume am Bahnhofsvorplatz?

Plus Die Überlegungen der Stadt Augsburg zur Fällung von 44 Bäumen stoßen auf Kritik. Die Stadt will nun über eine Umplanung nachdenken, warnt aber vor zu großen Hoffnungen.

Von Stefan Krog

Die Stadt will die Planungen für den neugestalteten Bahnhofsvorplatz noch mal auf den Prüfstand stellen, nachdem sich Widerstand gegen die beabsichtigte Fällung aller 44 Bäume abzeichnet. Bis vor kurzem war eine größere Demonstration gegen den Kahlschlag geplant, die nach den neuesten Entwicklungen aber abgesagt ist. Zuletzt gab es Kritik vom Verein Baumallianz und auch die Grünen als Koalitionär wollten nicht ohne Weiteres mitziehen. Man wolle nun alle Bäume innerhalb der nächsten Monate von einem externen Sachverständigen begutachten lassen, so Baureferent Gerd Merkle (CSU) am Montag. Im Anschluss werde man sich anschauen, welche Planänderungen nötig wären, um mehr Bäume zu erhalten. Eine feste Zusage gab es dazu am Montag aber nicht. Konkret geht es um die Zahl der Kurzzeitparkplätze vor dem Helio-Center – hier steht der Großteil der bestehenden Bäume. Die Planungen in der jetzigen Form und ein Erhalt aller Bäume seien laut Merkle nicht vereinbar.

