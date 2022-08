Baustellenlärm am Moritzplatz verdirbt Augsburgern die Lust auf Eis und Drinks

Es wäre wichtig sicherzustellen, dass die Arbeiten - anders als an den übrigen Augsburger Baustellen - zügig voran gehen. Damit wäre allen geholfen.



Sehr oft sieht man Baustellen an wichtigen Straßen in Augsburg, an denen tagelang kaum bis niemand arbeitet. Das wäre in manch asiatischen Ländern nicht denkbar.



Ich habe mal im Ausland erlebt, wie eine Hauptverkehrsstraße praktisch innerhalb von ca. 24 Stunden abgefräst und komplett neu geteert wurde. Die Arbeiten gingen aber ohne Pause von morgens bis über Mitternacht hinaus. In der Nacht wurde dann geteert.

