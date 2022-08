Augsburg

06:00 Uhr

Viel Lärm, schlechter Zeitpunkt: Ärger über Baustelle am Moritzplatz ist groß

Zahnarzt Siegfried Weida, dessen Praxis im Weberhaus ist, hat aus dem zweiten Stock einen guten Überblick auf die Baustelle am Moritzplatz.

Plus Die Stadtwerke erneuern die Gleise. Dies hat massive Auswirkungen für Geschäftsleute, Anwohner und Passanten. Dass bereits am Samstag begonnen wurde, wird teils scharf kritisiert.

Siegfried Weida betreibt seit 22 Jahren mit seinem Partner Marcus Seebald eine Zahnarztpraxis im Augsburger Weberhaus. Die Fenster der Praxis gehen Richtung Moritzplatz. Bohren gehört zum Tagesgeschäft des 54-jährigen Arztes. Da wird es auch mal etwas laut, wenn ein Patient auf dem Behandlungsstuhl sitzt. Derzeit kommen aber extrem laute Bohr- und Hämmergeräusche von außen. Direkt am Moritzplatz ist eine Großbaustelle, die Dimension ist riesig: Neue Straßenbahngleise werden verlegt. Der Lieferverkehr ist bis Ende der Sommerferien stark beeinträchtigt, Gäste von Lokalen sitzen vor Bauzäunen. Man hört, wie schwere Schienenteile in einen Container geworfen werden. Jedwede Aufenthaltsqualität ist verschwunden. So reagieren Geschäftsleute und Passanten auf die Baustelle.

