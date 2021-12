Augsburg

06:00 Uhr

Betrug in Milliardenhöhe? In den Wirtschaftskrimi um "Hohes Meer" kommt Bewegung

Plus Die Aktivitäten der "German Property Group" stehen im Fokus der Justiz. Nun aber werden Wohnungen aus der Bauruine in Augsburg verkauft. Die Situation ist eine besondere.

Von Jan Kandzora

Als das Unternehmen Dolphin Capital damit begann, die Wohnungen in dem Gebäude in der Frauentorstraße 32 zu verkaufen, war es 2011. Zehn Jahre später wohnt in dem Haus, das früher die bekannte Gaststätte Hohes Meer beherbergte, immer noch niemand. Die Immobilie ist auch weit davon entfernt, bezugsfertig zu sein; ernsthafte Sanierungsarbeiten waren hier all die Jahren nicht zu sehen. Inzwischen ist die Firma hinter dem Projekt insolvent. Sie steht im Zentrum eines globalen Immobilienskandals, der gigantische Dimensionen hat. Immerhin: In Augsburg gibt es nun eine neue Entwicklung, die dazu führen könnte, dass in Zukunft tatsächlich Menschen in das derzeit verfallene Baudenkmal einziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen