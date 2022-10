Augsburg

Bilanz nach dem Sommer: Der Kö bleibt Augsburgs Gewalt-Schwerpunkt

Plus Ein Jahr nach den Krawallen in der Maxstraße hat sich die angespannte Situation beruhigt. Die Kriminalität an vielen Plätzen geht zurück, doch nicht überall.

Von Jan Kandzora

Die Szenen dürften sich im kollektiven Gedächtnis vieler Augsburger eingebrannt haben: Pöbelnde Jugendliche, ja ein regelrechter Mob, der seine Ablehnung gegen die Polizei und teils auch Sanitäter offen zeigte, Würfe mit Glasflaschen und Dosen. Die sogenannte Krawallnacht in der Maxstraße im Sommer 2021 war eine Ausnahmesituation. Szenen dieser Art haben sich in der Stadt seither nicht wiederholt. Tatsächlich sank die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum in diesem Jahr an bekannten Plätzen sogar leicht, wie Daten der Polizei zeigen – mit einer Ausnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

