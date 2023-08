Das abrupte Aus der Fußgängerzone in der Maxstraße erhitzt die Gemüter

Plus Der erfolgreiche Kläger Robert Rehm ärgert sich über Oberbürgermeisterin Eva Weber. Sie kontert und sagt, welche Schritte die Stadt Augsburg nun einleitet.

Noch ist das knapp 200 Meter große Teilstück in der Maximilianstraße zwischen Herkulesbrunnen und Merkurbrunnen Fußgängerzone, doch die Schilder müssen weg. Das Verwaltungsgericht hat den Verkehrsversuch der Augsburger Stadtregierung von CSU und Grünen gestoppt: Die Stadt erlitt vor Gericht eine juristische Niederlage, Kläger Robert Rehm bekam Recht. Die politische und juristische Aufarbeitung nimmt nun Fahrt auf – und die Sache wird persönlicher: Rehm wundert sich über Aussagen von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU), die am Freitag erklärt hatte, sie bedauere es, dass der Verkehrsversuch nicht wie geplant ein Jahr lang laufen durfte. Wörtlich hatte Weber gesagt, sie finde es "sehr schade, dass durch die Ungeduld Einzelner uns diese Möglichkeit genommen wurde. Hier hätte ich mir persönlich mehr Mut und auch mehr Offenheit gegenüber neuen Ideen gewünscht.“ Rehm ärgert sich über diese Aussage, er hätte sich vielmehr eine Entschuldigung gewünscht.

Der Juwelier hatte mit seiner Ehefrau Ulrike Rehm die Klage eingereicht und ist froh, dass ihr stattgegeben wurde. Über die erste Reaktion der Oberbürgermeisterin jedoch zeigt er Unverständnis. Es handle sich um einen Gerichtsbeschluss, betont Rehm: "Der Verkehrsversuch ist rechtswidrig." Doch das einzige, das Eva Weber einfalle, sei "mehr Mut". "Welchen Mut meint sie, mehr Mut zur Illegalität?", wettert Rehm. Er vermisse bei dieser Reaktion die notwendige Demut.