Klage gegen Fußgängerzone in der Maxstraße: Anlieger bekommen recht

Das Verwaltungsgericht hat dem Antrag zweier Anlieger gegen den Verkehrsversuch stattgegeben. Bis Mitte August muss die Maxstraße wieder für Autos freigegeben werden.

Das Augsburger Verwaltungsgericht hat am Freitag einem Eilantrag von zwei Anliegern stattgegeben, die sich gegen die im Rahmen eines Verkehrsversuchs in der Maximilianstraße in Augsburg eingerichtete Fußgängerzone wenden. Bis auf wenige Ausnahmen sind Autos seit einigen Wochen aus einem kurzen Teilstück der nördlichen Maximilianstraße ausgeschlossen. Offen ist aktuell, wie die Stadt auf diese gerichtliche Entscheidung reagiert.

Die Stadt Augsburg hatte in der nördlichen Maximilianstraße, in der Dominikanergasse, der Wintergasse und im Apothekergässchen eine Fußgängerzone eingerichtet, dauern sollte der Versuch von Mai bis Ende April 2024. Gegen den Versuch wehrten sich zwei Anlieger mit einer Klage. Ihre Grundstücke liegen in der verkehrsberuhigten Zone.

Klage gegen Fußgängerzone in der Maxstraße hat Erfolg: So lautet die Begründung

Das Gericht gab dem Eilantrag mit der Begründung statt, dass die Stadt Augsburg die für eine solche straßenverkehrsrechtliche Anordnung erforderliche konkrete Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Straßenverkehrs nicht substantiiert dargelegt habe. Sie berufe sich darauf, dass es in der Maximilianstraße in den vergangenen Jahren vermehrt zu großen Menschenansammlungen gekommen sei, bei denen sich viele Personen auf der Fahrbahn aufgehalten hätten und in Zusammenhang mit verstärktem Alkoholkonsum eine Vielzahl von Gefahren entstanden seien.

Dabei hielt es das Gericht zwar nicht für fraglich, dass in der Maximilianstraße aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung für die Stadt Augsburg und der örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht. Die Stadt Augsburg habe hierzu aber weder belastbares Zahlenmaterial vorgelegt noch sei ersichtlich, "dass sie eine solche Gefahrenlage bereits im Vorfeld konkret ermittelt und damit zum Anlass für die Durchführung des Verkehrsversuchs genommen hat", heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichts. Es spreche einiges dafür, dass der Verkehrsversuch im Rahmen des Straßenverkehrsrechts vorliegend nicht das richtige Instrument sei.

Stadt Augsburg muss Fußgängerzonenschilder in der Maximilianstraße bis 18. August entfernen

Der Stadt Augsburg bleibe es unbenommen, dauerhaft eine Fußgängerzone mit anderen rechtlichen Mitteln, etwa dem Straßen- und Wegerecht, einzurichten. Die Stadt hat bis zum 18. August Zeit, die angebrachten Verkehrszeichen zu entfernen. Gegen den Beschluss kann sie Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen. (AZ/nip)

Lesen Sie dazu auch