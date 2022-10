Augsburg

Das Brauhaus 1516 verabschiedet sich vom Augsburger Hauptbahnhof

Das Brauhaus 1516 in Augsburg ist geschlossen. 15 Jahre lang wurde hier gutbürgerliche Küche serviert.

Plus Nach 15 Jahren ist Schluss: Das Brauhaus 1516 am Augsburger Hauptbahnhof ist geschlossen. Das sind die Hintergründe.

15 Jahre lang war das Brauhaus 1516 am Augsburger Hauptbahnhof Anlaufstelle für Reisende und Freunde bayerischer Wirtshauskultur. Die Gäste sollten sich im "1516" – die Zahl erinnerte an die Ausrufung des Bayerischen Reinheitsgebots – wie in einem alten Brauhaus fühlen: Es gab einen Sudkessel, Kupferrohrleitungen und eine metallene Schankanlage. Serviert wurde gutbürgerliche Küche: Käsespätzle, Schweinebraten mit Semmelknödel, Wiener Schnitzel mit Pommes und – natürlich – Bier auf 450 Quadratmetern und einer Außenterrasse mit Blick auf den Bahnhofsvorplatz. Doch seit Kurzem ist damit Schluss: Das Brauhaus 1516 hat dauerhaft geschlossen.

