Am Augsburger Hauptbahnhof können alle Bahnsteige wieder genutzt werden

Der Umbau am Augsburger Hauptbahnhof ist einen entscheidenden Schritt weiter. Die Eröffnung wird jedoch nicht so stattfinden können wie geplant.

Die Sperrungen von Bahnsteigen am Augsburger Hauptbahnhof haben nach rund sechs Jahren ein Ende: Am Freitag wurde der Bahnsteig A mit den Gleisen 1 und 2 wieder in Betrieb genommen. "Damit sind die Bauarbeiten an den Bahnsteigen im Zuge der Arbeiten für die Straßenbahnhaltestelle nach rund sechs Jahren abgeschlossen", so die Stadtwerke.

37 Bilder So sieht es im Tunnel unter dem Augsburger Hauptbahnhof aus Foto: Silvio Wyszengrad

Das Besondere war, dass die Arbeiten bei laufendem Betrieb erledigt wurden. Sukzessive war je einer der sechs Bahnsteige außer Betrieb genommen worden, das Projekt startete mit dem Bau eines komplett neuen Bahnsteigs. Er war notwendig, um später die folgenden Gleise außer Betrieb nehmen zu können. Die stillgelegten Gleise inklusive Bahnsteige seien nach und nach im Bereich des Tunnels abgerissen worden, so die Stadtwerke. Aus dem Erdreich wurde eine 7,50 Meter tiefe und 19 Meter breite Baugrube ausgehoben. In diesem Bereich wurde einerseits die Unterführung gebaut, andererseits entstanden hier sogenannte Eisenbahnüberführungen: Brücken aus Beton und Stahl, über die künftig die Züge fahren.

Nach Fertigstellung der Brückenkonstruktion wurden die darüberliegenden Gleise wieder verlegt und die Personenbahnsteige aufgebaut. Anschließend rückten die Bauarbeiten wieder um jeweils zwei Gleise weiter. Insgesamt sind sechs dieser Eisenbahnüberführungen am Augsburger Hauptbahnhof entstanden.

Lieferengpässe beeinträchtigen den Umbau des Augsburger Hauptbahnhofs

Die weiteren Bauarbeiten laufen jetzt im Untergrund des Hauptbahnhofs. Im zweiten Untergeschoss, der Straßenbahnhaltestelle, werden Gleise verlegt und technische Anlagen eingebaut. Im ersten Untergeschoss unter den Personenbahnsteigen werden Technik, Aufzüge und Rolltreppen eingebaut. "Der Bau des Tunnels und der Straßenbahnhaltestelle unter dem Augsburger Hauptbahnhof ist trotz des straffen Zeitplans gut vorangekommen und lag bis vor Kurzem exakt im Zeitplan", so die Stadtwerke. Jetzt allerdings machen die weltweiten Lieferengpässe für technische Bauteile den Planern der Stadtwerke Augsburg zu schaffen. Auch wenn der Bau voraussichtlich im Kostenrahmen von bis zu 250 Millionen Euro bleiben wird, könnte die Wiedereröffnung des Hauptbahnhofs im kommenden Jahr in zwei Stufen erfolgen müssen.

Der Eingang zum Tramtunnel unter dem Hauptbahnhof ist seit Langem fertiggestellt. Auch die Arbeiten im Tunnel sind weit fortgeschritten. Foto: Ulrich Wagner

Die Empfangshalle im Bahnhofsgebäude und die neue Mittelpassage werden wohl wie geplant im August 2023 eröffnet. "Dann ist der Hauptbahnhof für die Fahrgäste des Zugverkehrs barrierefrei voll funktionsfähig nutzbar", so Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza. Die Empfangshalle im Bahnhofsgebäude und die Verteilerebene im ersten Untergeschoss mit den Zugängen zu den Bahnsteigen mit Rolltreppen und Aufzügen werden dann voll nutzbar sein. Ebenfalls genutzt werden kann der neue Fußgängertunnel von Westen aus dem Thelottviertel in den Hauptbahnhof. Die technisch komplexere Straßenbahnhaltestelle im zweiten Untergeschoss wird 2023 voraussichtlich noch nicht fertiggestellt werden können. (AZ)