Das denken Augsburger über das Aus der deutschen Elf bei der Fußball-WM

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Katar ausgeschieden. Für viele ist die umstrittene Fußball-WM damit komplett gelaufen. Gilt das auch für die Augsburger?

Trotz eines packenden 4:2-Siegs über Costa Rica ist die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag, wie bereits 2018 in Russland, in der Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft ausgeschieden. Für viele Bürgerinnen und Bürger hat sich die Weltmeisterschaft damit erledigt, sie wollen sich keine Spiele mehr anschauen, zudem das Austragungsland Katar ohnehin umstritten ist. Und wie halten es die Augsburger? Eine Umfrage.

Udo Wöhr, 64, ist pensionierter Schichtführer bei den Stadtwerken Augsburg. Foto: Johannes Kapfer

Wir treffen Udo Wöhr, der mit seiner Frau über den Augsburger Christkindlesmarkt schlendert. Er bezeichnet sich selbst als "typischen 'Sportschau'-Zuschauer". Er interessiere sich zwar grundlegend für Fußball, den weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft in Katar wird er nach dem Ausscheiden der Deutschen jedoch nicht weiterverfolgen. Auch das Finale werden sich er und seine Frau wahrscheinlich nicht ansehen. Mitleid hat er mit der deutschen Nationalmannschaft nur wenig: "Die sind schließlich selbst schuld am Ausgang des Turniers." Seine Frau wirft ein, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn die Deutschen erst gar nicht an der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar teilgenommen hätten.

Jürgen Massinger, 34, ist Priester in Nördlingen. Foto: Johannes Kapfer

Jürgen Massinger, 34, ist Priester in Nördlingen und schaut, laut eigenen Aussagen, nur die wichtigen Fußballspiele der großen Turniere an. Für mehr hätte er auch gar keine Zeit. "Mir tut die Adventszeit einfach gut, weil man sich auf Traditionen besinnt und man Zeit für Dinge hat, die das Jahr über anfallen." Eigentlich seien Glaube und ein Spitzensport wie Fußball sich auf vielen Ebenen sehr ähnlich. "Ich bin aber froh, dass die Weltmeisterschaft deutlich vor den Weihnachtsfeiertagen zu Ende geht. Schließlich steht an diesen Tagen die Ankunft Jesu Christi im Vordergrund. Auch wenn ich es der deutschen Elf schon gegönnt hätte, möglichst weit zu kommen."

Marina Heimerl, 26, aus Augsburg arbeitet in der Poststelle des Verwaltungsgerichts Augsburg. Foto: Johannes Kapfer

Wenig Interesse für Fußball hat Marina Heimerl, die mit einer guten Freundin auf dem Christkindlesmarkt ist. "Ich muss gestehen, dass der Spielbetrieb der Fußballweltmeisterschaft komplett an mir vorüber gegangen ist und ich kein einziges Spiel der deutschen Nationalelf gesehen habe. Ich nutze meine Freizeit lieber dazu, einen guten Roman bei einer Tasse Tee zu lesen, anstatt ins Stadion zu gehen oder ein Fußballspiel vor dem Fernseher zu verfolgen", sagt die 26-jährige und lacht.

Der 23-jährige Jonas Melzer studiert in Augsburg. Foto: Johannes Kapfer

Ein paar Meter weiter stehen Jonas Melzer und zwei seiner Freunde an einem Stehtisch und trinken Glühwein. Er hatte die Weltmeisterschaft in Katar grundsätzlich als kritisch angesehen, findet es jedoch schade, dass die Deutschen so früh aus dem Turnier ausgeschieden sind. "Ich bin in dieser Hinsicht etwas zwiegespalten. Einerseits freue ich mich darauf, internationalen Spitzenfußball live verfolgen zu können, andererseits ist es einfach unfassbar, wie wenig in Katar auf die Menschenrechte geachtet wird und welche desaströsen Arbeitsbedingungen dort vorgeherrscht haben müssen." Zu einem kompletten Boykott der WM konnte sich der Fußballfan in mir nicht durchringen. "Den weiteren Verlauf des Turniers werde ich sporadisch verfolgen. Wenn jedoch zwei Topfavoriten, wie etwa die Brasilianer oder die Franzosen gegeneinander spielen, werde ich mir dieses Spiel definitiv ansehen."

Lesen Sie dazu auch

Das sagen Augsburger Wirte zum Ausscheiden Deutschlands bei der WM in Katar

In Augsburg war lange darüber diskutiert worden, ob die Stadt die Spiele der deutschen Nationalmannschaft öffentlich zeigen soll. Schlussendlich hatte sich die Stadtregierung dagegen entschieden. In einigen Bars und Kneipen werden jedoch auch nach dem Ausscheiden der Deutschen Elf alle Spiele der Weltmeisterschaft gezeigt. Markus Krapf, Inhaber der Fußballkneipe 11er, sagt, dass bei ihm alle wichtigen Spiele gezeigt werden. Ähnlich wird auch im Altstadtcafé am Judenberg verfahren. Albert Özkay, einer der Besitzer, findet es zwar schade, dass die Deutschen so früh ausgeschieden sind, freut sich jedoch auf den weiteren Verlauf des Turniers. "In Augsburg leben viele Fußballfans aus aller Welt. In den vergangenen Wochen hatten wir Fans aus Südkorea, Brasilien, Kroatien und vielen weiteren Ländern bei uns im Laden. Sie alle können die Spiele ihrer Teams bei uns verfolgen. Meiner Meinung nach wird am Ende aber Frankreich die Weltmeisterschaft gewinnen, die sind momentan einfach die beste Mannschaft der Welt."