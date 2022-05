Die Aktivisten des Klimacamps verlassen den Moritzplatz und kehren zu ihrem ursprünglichen Platz zurück. Der Umzug ist mit der Stadt Augsburg abgesprochen.

Es ist ein Zurück zu den Anfängen: Das Klimacamp in Augsburg steht nun wieder neben dem Rathaus. Hier hatten die Klimaschützerinnen und Klimaschützer ihre Aktion am 1. Juli 2020 begonnen. Wegen Sicherheitsproblemen am Perlachturm, die mittlerweile behoben sind, mussten die Camper einige Monate ausweichen. Vorübergehend saßen sie am Moritzplatz. Am Donnerstagabend begann der Umzug. Er dürfte im Lauf des Freitags abgeschlossen sein.

Das Klimacamp in Augsburg gibt es inzwischen seit fast zwei Jahren

Das Klimacamp in Augsburg, über das seit Langem kontrovers diskutiert wird, ist das älteste in Deutschland. Fast zwei Jahre haben die Camper zwischenzeitlich durchgehalten. Das Camp muss rund um die Uhr besetzt sein. So sehen es die Auflagen vor. Das Klimacamp wird als Versammlung eingestuft. Die Stadt Augsburg wollte das Camp nicht dauerhaft dulden. Sie scheiterte zweimal auf dem Gerichtsweg. Zuletzt war dies vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof der Fall. Die Stadt hat mittlerweile das Urteil akzeptiert.

Das Klimacamp steht wieder neben dem Rathaus in Augsburg. Foto: Michael Hörmann

Unterdessen spitzen sich die politischen Debatten über das Camp zu. Im Regierungslager von CSU und Grünen gibt es Zoff. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) und Augsburgs CSU-Chef Volker Ullrich haben klargemacht, dass sie das Agieren der Camper nicht tolerieren. Die Grünen als Koalitionspartner der CSU stehen hinter den Aktivisten.

Die Klimacamper selbst haben betont, dass sie zurück neben das Rathaus wollten. Dieser Platz habe seine besondere Symbolik, sagt Mitinitiator Ingo Blechschmidt. Man wolle mit den Forderungen die Politik direkt konfrontieren. Dies geschehe am besten, wenn Kommunalpolitiker auf dem Weg ins Rathaus am Camp vorbeikämen

Dass der Umzug ansteht, hatte sich angedeutet. Die Stadt bestätigte in dieser Woche, dass man sich in Verhandlungen befinde. Eine Handhabe gebe es nicht, so die Stadt, den Wunsch der Camper zu verwehren.

