Perlach gesichert: Das Klimacamp darf neben das Rathaus zurückkehren

Wegen Steinschlaggefahr durch den sanierungsbedürftigen Perlachturm musste das Augsburger Klimacamp an den Moritzplatz umziehen. Nun steht die Rückkehr bevor.

Nachdem die Stadt den Perlachturm gegen Steinschlag gesichert hat, kann das Klimacamp offenbar wieder auf den Fischmarkt zurückkehren. Laut Versammlungsrecht könne der Veranstalter einer Demonstration den Ort wählen, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) auf die Frage, wie es nun weitergehe. Mehr sei dazu nicht zu sagen, beschied Weber knapp. Aus baulicher Sicht gebe es jedenfalls keine Gründe mehr, den Fischmarkt zu sperren. Wie die Stadt das Thema Auflagen grundsätzlich handhaben wird, ist aber noch offen.

Auflagen für Augsburger Klimacamp im Gespräch

Die Stadt hatte nach dem Gerichtsurteil angekündigt, an dieser Stelle womöglich härter durchzugreifen, um die "in Bezug auf das Camp zweifellos bestehenden gegenläufigen Interessen innerhalb der Stadtgesellschaft bestmöglich zum Ausgleich zu bringen". Auch das Gericht, das dem Klimacamp entgegen der Auffassung der Stadt die Eigenschaft einer Demonstration bescheinigte, hatte Auflagen ins Spiel gebracht.

Man sei im Gespräch mit der Stadt wegen einer Rückkehr, sagte Klimacamp-Mitorganisator Ingo Blechschmidt am Donnerstag. Einen Termin habe man noch nicht genannt bekommen. Gleiches gelte für das Thema Auflagen. Die Klimacamper hatten immer erklärt, neben das Rathaus zurückkehren zu wollen, weil dort die politischen Entscheidungen gefällt werden. Optisch auffälliger ist die Zeltansammlung aktuell auf dem Ausweichquartier Moritzplatz.

Diskussion über Klimacamp im Augsburger Stadtrat verschoben

Im Stadtrat am Donnerstagnachmittag sollte über das Klimacamp diskutiert werden. Stadtrat Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand) beantragte, dass die Stadt nach ihrer Niederlage vor Gericht auf künftige rechtliche Schritte gegen das Camp verzichten solle. "Schon jetzt ist durch das juristische Vorgehen der Verwaltung schwerer Schaden für das Ansehen der Stadt entstanden", so Marcon. Mit Einverständnis von Marcon wurde das Thema in die Maisitzung verschoben. Dann habe man die Möglichkeit, das Thema in Ruhe zu diskutieren, so Weber.

