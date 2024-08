Das Leid der Jugend: Junge Augsburger geraten öfter in psychische Krisen

An einem Freitagmorgen Anfang August kommt es auf der B17 bei Augsburg zu einer Sperrung in beide Richtungen. Hintergrund ist offenbar der Versuch mehrerer junger Menschen, sich selbst zu schaden. Die Aktion endet glimpflich, glücklicherweise erleidet keine der beteiligten Personen ernsthafte Verletzungen. Doch der Vorfall wirft ein Licht auf die Frage, wie es um die psychische Gesundheit junger Menschen in Augsburg bestellt ist – einmal mehr und gerade jetzt, da sich auch nach der Corona-Pandemie Krisen aneinanderreihen.

Max Kramer