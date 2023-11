Augsburg

18:00 Uhr

Psychische Belastung und Ängste: So geht es Augsburgs Jugend nach der Pandemie

Plus Viele Schüler fallen durch psychische Belastungen und ein schwieriges soziales Miteinander auf. Die Stadt will die Präventionsarbeit stärken, doch es gibt weitere Probleme.

Von Miriam Zissler

Während der Corona-Pandemie mussten in der Augsburger Kinder- und Jugendpsychiatrie am Josefinum teils Matratzen ausgelegt werden, weil der Andrang so groß war und die stationären Plätze nicht ausreichten. Doch wie geht es den jungen Menschen in Augsburg heute? Im Vergleich zu den Vorjahren sei eine "deutliche Entlastung" spürbar, heißt es auf Anfrage aus dem Josefinum. Dennoch gibt es etwa bei Schülern noch großen Handlungsbedarf. Die Auswertung der Jahresstatistik 2022 der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) ergibt, dass es vor allem Auffälligkeiten beim Thema "psychische Belastungen" sowie bei verbaler und physischer Gewalt unter Mitschülern gibt.

Eine Entlastung in den stationären Abteilungen gebe es laut Josefinum in allen bayerischen Kliniken. "Ob es sich dabei nur um eine kurze Atempause handeln wird, bleibt abzuwarten", sagt Fabian Loy, Facharzt und Leitender Oberarzt der KJF Klinik Josefinum. Kinder und Jugendliche, die derzeit dort in Behandlung sind, kämen weitestgehend mit denselben Problemen. "Tendenziell haben wir hier während der Pandemie mehr stationäre Patientinnen mit Anorexie (Magersucht, d. Red.) und später auch mit Depressionen und sozialen Ängsten wahrgenommen. Dies wird in den Folgejahren sicherlich auch noch wissenschaftlich überprüft werden."

