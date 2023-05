Das Straßencafe Il Giro legt in der Maximilianstraße los

In der Augsburger Innenstadt startet ein neues Straßencafe. Das Il Giro sitzt unweit vom Il Gabbiano. Es gibt zudem eine geschäftliche Verbindung.

Die Innenstadt in Augsburg ist um ein Straßencafe reicher. In der Maximilianstraße hat am Freitagnachmittag das Il Giro eröffnet. Große Werbung wurde im Vorfeld nicht gemacht. Das Il Giro sitzt in den früheren Räumen des Centro.

Gastronomie in Augsburg: Das Centro saß zuvor in den Räumen

Das Il Giro wird von drei Pächtern betrieben. Zlatko Kresic ist ein erfolgreicher Musiker und Komponist. Mit von der Partie ist Anita Babic, Wirtin des alteingesessenen und nahegelegenen Lokals Il Gabbiano. Felix Haugg ist ferner beteiligt. Er ist Eigentümer des Unternehmens Haugg Metall. Seine Aufgabe ist es, sich um die Finanzen des Lokals zu kümmern.

Das Il Giro sitzt im früheren Centro. Foto: Michael Hörmann

Eine neue Bar ist samt einer neuen Schankanlage im Eingangsbereich des Lokals platziert. Schwerpunkt ist die Außengastronomie. Nach Auskunft der Pächter ist es möglich, die Terrasse zügig zu bedienen. Die Auswahl an Speisen ist begrenzt. Panini gehören dazu. Kaffee, Wein und eine Auswahl an Spritzgetränken stehen auf der Getränkekarte.

Lesen Sie dazu auch