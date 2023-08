Augsburg

Das Wetter passt am Samstag für den Plärrerumzug

Plus Mehr als 2300 Teilnehmer ziehen aus der Innenstadt zum Festgelände. Tausende Besucher stehen am Straßenrand. Die politische Prominenz zeigt sich.

Der bange Blick galt den Wetterprognosen: Passt das Wetter am Samstagmittag für den traditionellen Plärrerumzug durch Augsburgs Innenstadt? Oder geht's für die Teilnehmer im Regen in Richtung Festgelände? Teilnehmer und Zuschauer blieben trocken. Es war zur Mittagszeit sonnig. Allerdings waren für den Abend dann starke Regenfälle angesagt. Der Herbstplärrer war am Freitagabend eröffnet worden. Am Eröffnungstag spielte das Wetter lange Zeit mit. Beim traditionellen Feuerwerk blieb es trocken. Der Regen setzte dann gegen 23 Uhr ein, als die Volksfestbesucher ohnehin den Heimweg antraten.

Andreas Schlachta organisiert den Plärrerumzug. Foto: Michael Hörmann

Der Plärrerumzug findet stets am Tag nach der Volksfesteröffnung statt. Dieses Jahr waren mehr als 2300 Teilnehmer angemeldet. Es ist eine Rekordbeteiligung. Die Teilnehmer stellten sich ab dem Vormittag in der Maximilianstraße auf. Organisiert wird der Umzug seit einigen Jahren von Andreas Schlachta. Er ist mitverantwortlich, dass die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Dieses Jahr war die Auflage, dass zwei Ordner eine Kutsche oder einen Wagen begleiten mussten. Vier Ordner waren es, wenn Bonbons von den Fahrzeugen geworfen wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

