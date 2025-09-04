Defekte Aufzüge, „verschandelte“ Gebäude: Augsburgs Bahnhöfe im großen Vor-Ort-Check

Zehntausende Menschen steigen jeden Tag an Augsburger Bahnhöfen ein und aus. Mithilfe unabhängiger Testpersonen hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) sieben Stationen im Stadtgebiet bewertet – von Hauptbahnhof über Haunstetterstraße und Hochzoll bis hin zu Inningen und Oberhausen. Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf Stationsausstattung, Fahrgast-Info, Sauberkeit und Graffiti. Manches Augsburger Ergebnis auf der Skala zwischen -100 und +100 Punkten überrascht – weshalb ein genauerer Blick mit einem Experten lohnt. Der große Vor-Ort-Check unserer Redaktion mit Errol Yazgac vom Fahrgastverband Pro Bahn zeigt zahlreiche Missstände auf: Mal funktionieren die Aufzüge nicht, mal sind Stationen verschmutzt oder Gebäude heruntergekommen. Eine Übersicht, vom „schlechtesten“ bis zum „besten“ Bahnhof Augsburgs.
Augsburg
Es ist ein Skandal, dass die DB nicht in der Lage ist, einen kaputten Aufzug binnen eines Jahres zu ersetzen. Landauf, landab das gleiche Bild! :-(
Die BEG hat hier in Inningen nichts in der Hand, da das Gebäude an einen Privat Eigentümer verkauft wurde, sowie hunderte weiter. Es gehört seit Jahren einem privaten Mann und er möchte es als Erinnerung so lassen und nutzt es privat wie er es möchte.
Wer ein solches Gebäude kauft hat sollte die Verpflichtung haben es dem nötigen nutzen zur Verfügung zu stellen. Eigentum verpflichtet.
Herr Strobel, Sie argumentieren hier in den Kommentaren schon des Öfteren mit „Eigentum verpflichtet“. Dabei ist das für Sie wohl eine pauschale Verpflichtung, dass der Eigentümer das zu tun hat, worauf sie Lust haben. Wenn sie eine Wohnung kaufen, kann ich sie dann dazu auffordern, dass sie mir diese kostenlos bereitstellen? Eigentum verpflichtet doch! Der Fehler ist eher bei der Bahn zu suchen, warum man damals alles Tafelsilber verscherbelt hat
Ein Test ist schön und gut. Wenn aber keine Konsequenzen gezogen werden, kann man ihn auch lassen. Denn die BEG hätte es in der Hand, sich gerade in Inningen um einen Umbau zu kümmern, der aber in weiter Ferne liegt. Die Sauberkeit darf nicht vernachlässigt werden. Denn wo es gepflegt ist, hält man sich nun einmal lieber auf als dort, wo alles versifft ist. Ein attraktiver Bahnhof gehört zur gewünschten Verkehrswende - die für die Verantwortlichen aber nur ein Wort ist, dem nicht genug Taten folgen. Es gibt genug Untersuchungen die zeigen, dass es etwas bringt, Verschmutzung immer direkt zu beseitigen. Denn wenn das nicht getan wird, kommt mehr dazu.
