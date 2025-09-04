Defekte Aufzüge, „verschandelte“ Gebäude: Augsburgs Bahnhöfe im großen Vor-Ort-Check

Ein Test ist schön und gut. Wenn aber keine Konsequenzen gezogen werden, kann man ihn auch lassen. Denn die BEG hätte es in der Hand, sich gerade in Inningen um einen Umbau zu kümmern, der aber in weiter Ferne liegt. Die Sauberkeit darf nicht vernachlässigt werden. Denn wo es gepflegt ist, hält man sich nun einmal lieber auf als dort, wo alles versifft ist. Ein attraktiver Bahnhof gehört zur gewünschten Verkehrswende - die für die Verantwortlichen aber nur ein Wort ist, dem nicht genug Taten folgen. Es gibt genug Untersuchungen die zeigen, dass es etwas bringt, Verschmutzung immer direkt zu beseitigen. Denn wenn das nicht getan wird, kommt mehr dazu.