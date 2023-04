Augsburg

Der bizarre Streit um das Obstangebot von Apfel-Heidi auf dem Stadtmarkt

Plus Obsthändlerin Heidi Kalchschmid hat es mit strengeren Auflagen der Stadt Augsburg zu tun. Kunden schütteln den Kopf. Es gibt Kritik am Kurs der Marktverwaltung.

Von Michael Hörmann

Apfel-Heidi steht in grüner Schrift auf der weißen Visitenkarte, auf der ein roter Apfel als Hingucker abgebildet ist. Obsthändlerin Heidi Kalchschmid ist den Menschen in Augsburg vertraut. Die junge Frau verkauft seit einigen Jahren Obst am Stadtmarkt. Zudem ist sie im Herbst mit ihrem Stand auf der Dult vertreten. Jetzt allerdings bekommt es Heidi Kalchschmid mit strengeren Auflagen des Marktamts zu tun. Apfel-Heidi soll ihr Angebot auf regionale Produkte beschränken. Das Thema ist nicht neu. Kunden, die am Samstag bei der Marktfrau einkaufen, schütteln den Kopf über den Kurs des Marktamts. Das ist aber nicht der einzige Aufreger derzeit am Stadtmarkt. Stadträte der Opposition kritisieren Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) und das Team des Marktamts.

Heidi Kalchschmid ist am Stadtmarkt nicht täglich anzutreffen. Ihr Angebot ist auf Freitag und Samstag beschränkt. Apfel-Heidi gehört zu den Beschickern des Bauernmarkts. Es sind regionale Anbieter, die ihre Stände an der Bäckergasse am Markt aufbauen. Der Bauernmarkt hat eine lange Tradition, auch wenn die Zahl der Anbieter seit Jahren sinkt.

