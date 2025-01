Der FFC-Party-Express nimmt Fahrt auf

Zu treibenden musikalischen Partykrachern startete der Augsburger FFC, der Freizeit- und Faschingsclub Augsburg e.V., im neuen Hubertushof in die Faschingssaison. Beim Inthronisationsball überreichte Präsident Jochen Heckel das Zepter an die neuen Regentschaft: Prinzessin Anika II. und Prinz Lukas I.

Mit einem Porträtfoto und einer brennenden Gedenkkerze am Ehrentisch im Saal, aber auch einem lauten FFC-Schlachruf aller Aktiven und Applaus nach oben gen Himmel erinnerte der FFC an seinen am Rosenmontag 2024 verstorbenen Ehrenpräsidenten Georg „Schorsch“ Schuster. Im Jahr 1982 hatte Schuster den Grundstein für den FFC-Faschingsverein gelegt und ihn lange Jahre prägend geleitet.

Das diesjährige Motto ist der „FFC-Party-Express 2025“ und entsprechend energiegeladen zeigte sich, die um viele Tänzerinnen und Tänzer angewachsene Kindergarde mit der Youngsters-Alleinherrscherin Prinzessin Jessica I. bei der tänzerischen Reise zwischen Mexiko, Orient oder Arktis.

Mit fantasievollen akrobatischen Hebefiguren im Saal des Hubertushofes nutzten die Garde der Erwachsenen die Saalhöhe voll aus, rasante Kostümwechsel quer durch die Länder Europas sorgten für einen abwechslungsreichen Abend. Eine Bremse hatte der Party-Express an diesem Abend nicht - mit Vollgas soll es jetzt in der fünften Jahreszeit so weitergehen.