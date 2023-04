Die Augsburger Frühjahrsdult legt los: "Mit Tradition in die Zukunft"

Die Augsburger Frühjahrsdult ist eröffnet. Zwei Wochen lang bieten 123 Händler ihr Sortiment an. An den Feiertagen ist mit großem Andrang zu rechnen.

Im Leben gibt es nicht mehr so viele Konstanten. Für viele Menschen, die mit Augsburg verbunden sind, gehört die Dult zu diesen Konstanten. Zweimal im Jahr hat die "Einkaufsstraße im Freien" geöffnet. Seit Samstag läuft die Frühjahrsdult zwischen Vogeltor und Jakobertor. Exakt 123 Händlerinnen und Händler bieten ein breites Sortiment an. Die Dult dauert bis einschließlich Sonntag, 23. April.

Zünftig war es bei der Eröffnung der Dult am Samstag. Foto: Silvio Wyszengrad

Viele Händler sind seit Langem dabei. Sie schätzen, sagen sie, dass man sich auf die Stammkunden verlassen könne. Speziell an Wochenenden herrsche stets ein großer Andrang. Das werde am Ostersonntag und Ostermontag sicherlich auch wieder der Fall sein, hieß es bei der Eröffnung. Die Dult hat an langen Tagen von jeweils 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Oberbürgermeisterin Eva Weber schwärmt vom Angebot auf der Dult

Am Samstagvormittag wurde die Dult offiziell eröffnet. Manuala Müller-Manz, Vorsitzende der Marktkaufleute, gab das Motto für die kommenden zwei Wochen aus: "Mit Tradition in die Zukunft." Die Dult stehe für Altbewährtes, sei aber auch stets offen für neue Sortimente. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagte, "dass die Dult wirklich einmalig ist". Man bekomme Produkte, die es ansonsten nirgendwo zu kaufen gebe. Der Weg über die 1000 Meter lange Einkaufsstraße lohne stets.

Während der Dult kommt es für Anwohnerinnen und Anwohner zu Einschränkungen. Baustellen im Umfeld der Dult behindern den Ablauf der Veranstaltung hingegen kaum. Die Stadt hat hier in Absprache mit beteiligten Baufirmen Vorkehrungen getroffen.

Die Dult ist der älteste Jahrmarkt in Augsburg

Die Dult ist der älteste Jahrmarkt der Stadt. Im Jahr 967 wurde er als "Führnehmer Markt" erstmalig erwähnt. Seit 1883 ist die Jakobervorstadt der Veranstaltungsort. Seit 1885 sind Oster- und Michaelidult, auch Herbstdult genannt, an diesem Ort angesiedelt.

Lesen Sie dazu auch