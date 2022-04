Die Hofflohmarkt-Saison startet – so kann man 2022 teilnehmen

Unter der Regie des Nachbarschaftsnetzwerks nebenan.de finden regelmäßig Hofflohmärkte in Vierteln und Stadtteilen statt. Aber auch die Bewohnerschaft wird aktiv.

Für Gründer René Götz sind die Hofflohmärkte seit 15 Jahren ein Herzensprojekt. In Partnerschaft mit dem sozialen Netzwerk für Nachbarschaft nebenan.de startete Götz die Initiative der Hofflohmärkte als Webseite mittlerweile in über 50 Städten. 2019 fanden sie zum ersten Mal in Augsburg unter seiner Regie statt, nun sind die Termine für 2022 bekannt.

Jede Woche ein Hofflohmarkt in einem Augsburger Stadtteil

Die Idee hinter Hofflohmärkten besteht darin, dass wöchentlich Augsburgerinnen und Augsburger aus wechselnden Vierteln beziehungsweise Stadtteilen im eigenen Garten oder Hof einen Flohmarkt für die Nachbarschaft veranstalten können. Die Interessierten können sich jeweils kurz vor dem Termin auf dem digitalen Tourplan auf der Website www.hofflohmaerkte-augsburg.de informieren, welche Haushalte einen Flohmarkt ausrichten. Die teilnehmenden Häuser sind dort dann als Punkt eingezeichnet und werden am entsprechenden Tag unter anderem durch Luftballons gekennzeichnet.

Wer einen Hofflohmarkt selbst veranstalten und auf dem Tourplan erscheinen möchte, muss sich mindestens drei Wochen vor dem jeweiligen Termin online anmelden. Für die Teilnahme gibt es auch einige Voraussetzungen. Erstens muss sie von der Hausverwaltung oder vom Eigentümer bewilligt werden. Der Verkauf darf außerdem nur auf Privatgrund und nicht auf öffentlichen Flächen oder Gehwegen stattfinden; gewerblicher Verkauf sowie Verkauf von Lebensmitteln sind verboten. Die Haftung übernehmen die angemeldeten Personen, nicht die Initiatoren. Schließlich fällt eine Teilnahmegebühr in Höhe von sechs Euro an, die online über Paypal bezahlt wird. Die Gebühr kann dabei nicht rückerstattet werden, weil die Hofflohmärkte laut Gründer Götz bei jedem Wetter stattfinden sollen.

Der erste Termin für Hofflohmärkte in Augsburg findet am Samstag, 30. April, von 10 bis 16 Uhr in Pfersee statt. Als nächstes sind Kriegshaber am 7. Mai, Oberhausen am 14. Mai, Lechhausen am 21. Mai, jeweils von 10 bis 16 Uhr an der Reihe. Die Übersicht über alle Termine sowie ausführliche Informationen zu den Hofflohmärkten finden sich auf der Webseite www.hofflohmaerkte-augsburg.de. Offizielle Corona-Maßnahmen gelten beim Besuch von den Hofflohmärkten zwar nicht, es wird aber empfohlen, nach wie vor einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, Abstand zu halten und Desinfektionsmittel zu nutzen.

42 Bilder Sonnenschein beim Hof-Flohmarkt im Bismarckviertel Foto: Klaus Rainer Krieger

Hinterhof-Flohmarkt im Augsburger Bismarckviertel findet wieder statt

Nach zwei Jahren Pause findet außerdem zum fünften Mal am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 15 Uhr der Hinterhof-Flohmarkt im Augsburger Bismarckviertel statt. "Wir merken, dass sich die Menschen in unserem Viertel wieder Begegnungen im echten Leben wünschen", erzählt Lea Demirbas, eine der fünf Organisatorinnen. Dieser Flohmarkt funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie Götz' Hofflohmärkte. Die einzelnen Stände im Bismarckviertel dürfen also unter Zustimmung der Vermieter im eigenen Garten aufgebaut werden. Laut Demirbas ist der Flohmarkt im Bismarckviertel der größte Hofflohmarkt mit den meisten Ständen und Besuchenden. "So eine Veranstaltung stärkt die Nachbarschaft bei uns im Viertel enorm. Man kennt sich gegenseitig, es ist wie auf einem Dorf", findet Lea Demirbas. Interessierte Verkäuferinnen und Verkäufer können sich bis zum 6. Mai über die E-Mail-Adresse flohmarkt-bismarckviertel@web.de anmelden und werden ebenfalls in einen Lageplan eingetragen. Die Teilnahmegebühr beträgt hier zehn Euro und wird am Veranstaltungstag an die Organisatorinnen gezahlt.

Lesen Sie dazu auch